Трети ден на блокади по българо-гръцката граница

Протестите на гръцките земеделци продължават и днес, предаде БНТ. Остават и блокадите на българо-гръцката граница, като на пункта "Промахон" остават над 100 единици земеделска техника.

Ситуацията и от двете страни на границата е спокойна. Трафикът се осъществява нормално, както за леките автомобили, така и за тежкотоварния трафик. Прозорецът, оставен от гръцките протестиращи фермери, е бил отворен от 16:00 часа вчера и продължава да бъде така и към момента.

Граничния пункт ще остане отворен до 10:00 часа тази сутрин, след което се очаква отново земеделците да се върнат заедно с тежката си техника, която са разположили от страната на пункта "Промахон", и отново да блокират пътя. Според информацията се предполага, че пътят отново ще бъде блокиран само за тежкотоварния трафик.

Очаква се преговорите да продължат, като протестиращите търсят компромисно решение. Допълнително напрежение се очаква заради прогнозирания червен код за обилни валежи в голяма част от Гърция, които могат да повлияят на протестите и да променят ситуацията поне временно.