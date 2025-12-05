  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +14
Пловдив: +6 / +9
Варна: +12 / +14
Сандански: +11 / +13
Русе: +9 / +12
Добрич: +10 / +13
Видин: +8 / +9
Плевен: +5 / +9
Велико Търново: +5 / +9
Смолян: +2 / +2
Кюстендил: +7 / +7
Стара Загора: +5 / +6

Ново напрежение в парламента! ПП-ДБ внасят вот на недоверие

  • Сподели в:
  • Viber
Ново напрежение в парламента! ПП-ДБ внасят вот на недоверие
A A+ A++ A

Днешният политически ден започва под знака на ново напрежение. „Продължаваме промяната-Демократична България“ обявиха, че ще внесат вот на недоверие срещу правителството на премиера Росен Желязков, обвинявайки кабинета в провалена икономическа политика. Вотът съвпада с редовния петъчен блицконтрол в Народното събрание, което допълнително засилва очакванията за остри дебати.

Вот на недоверие за икономическата политика

От ПП-ДБ съобщиха вчера, че именно днес внасят вот на недоверие, мотивиран с твърдението, че икономическата политика на правителството е довела до масово обществено недоволство. Божидар Божанов заяви, че чрез своите решения кабинетът е изкарал хиляди хора на протест и че бюджетът е бил последната капка. По думите му тази политика е насочена срещу бизнеса, средната класа и икономическото развитие, а административната тежест не само не е облекчена, а се увеличава. Според него икономическата линия на кабинета е тотално сбъркана и изисква политическа реакция.

#депутати

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите