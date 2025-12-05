Ново напрежение в парламента! ПП-ДБ внасят вот на недоверие
Днешният политически ден започва под знака на ново напрежение. „Продължаваме промяната-Демократична България“ обявиха, че ще внесат вот на недоверие срещу правителството на премиера Росен Желязков, обвинявайки кабинета в провалена икономическа политика. Вотът съвпада с редовния петъчен блицконтрол в Народното събрание, което допълнително засилва очакванията за остри дебати.
Вот на недоверие за икономическата политика
От ПП-ДБ съобщиха вчера, че именно днес внасят вот на недоверие, мотивиран с твърдението, че икономическата политика на правителството е довела до масово обществено недоволство. Божидар Божанов заяви, че чрез своите решения кабинетът е изкарал хиляди хора на протест и че бюджетът е бил последната капка. По думите му тази политика е насочена срещу бизнеса, средната класа и икономическото развитие, а административната тежест не само не е облекчена, а се увеличава. Според него икономическата линия на кабинета е тотално сбъркана и изисква политическа реакция.
