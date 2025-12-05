На 5 декември честваме Св. Сава Освещени - вижте кой има имен ден
На 5 декември Православната църква отбелязва паметта на преподобни Сава Освещени. Историята на светеца тръгва от аристократичен род от Кападокия (Мала Азия). На 18 години Сава става монах и по-късно отшелник в пустинните местности край река Йордан. С наследството след смъртта на родителите си, той построява странноприемници, болници и манастир до град Йерусалим.
Манастирът „Свети Сава“ съществува и до днес, а през цялото средновековие е средище на активна книжовна дейност и задължителна спирка за всички източноправославни поклонници.
Имен ден днес празнуват: Елисавета, Сава, Савина, Съби, Събка, Съботин, Съботина, Славка, Славомир, Славчо, Сафка
Още по темата:
- » Православната църква почита паметта на Света Варвара
- » Наситен с празници: Кои светии почитаме през декември
- » Ето кои светци честваме днес
Коментирай
Най-четено от Общество
Последно от Общество