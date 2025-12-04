Протести пред МВР в София и в областните градове: Искат оставката на Митов и цялото правителство (ОБНОВЕНА)

И тази вечер има протести срещу властта в София и други градове в страната. В столицата граждани протестират пред МВР с искане за оставката на вътрешния министър Даниел Митов.

Протестиращите настояват освен оставката на Митов и за тази на правителството, както и за отстраняване на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.

Инициативата е на Гражданско движение БОЕЦ, протестът е подкрепен и от „Продължаваме промяната“. Към 20 ч. протестиращите започнаха да хвърлят тоалетна хартия към сградата на МВР.

Граждански протест с искания за оставка на управляващата коалиция събра пловдивчани на площад "Съединение" в града. Инициативата е била организирана във Фейсбук.

Протестиращите развяха български знамена и плакати с надписи "Оставка – Съд – Затвор" и "Мафия". На присъстващите бяха раздадени и лепенки с надпис "Ловец на прасета".

Със скандирания "Оставка, съд, затвор", "Българи – юнаци", "Сърце, душа – за България" и "Не на еврото", "Избори" гражданите огласиха площада, а пред протестиращите говори народният представител от "Възраждане" Ангел Георгиев.

"На нас ни писна от безобразия, писна ми да гледам как само муцуните на управляващите се сменят, а де факто ни управлява една изключително крадлива прослойка. Те не искат ние да решаваме бъдещето си. Не искат ние да решаваме какъв да ни е бюджетът, каква да ни е валутата. Виждаме как на практика ни управлява коалиция "Наглите", каза Георгиев.

"Държавата вечно няма пари и не може да финансира нищо. Чуваме само оправдания постоянно. Видяхме че тези които ни управляват са деградирали и са свършили своя управленски ресурс", каза още Георгиев и посочи, че протести ще се организират всеки ден на пл. "Съединение" в Пловдив.

Малко след началото на протеста гражданите организираха и шествие, което премина по главната улица и се насочи към сградата на Общината.

За втори ден протест се проведе и в Монтана. Протестиращите се събраха на централният площад "Жеравица", като голямата част от тях бяха привърженици на "Възраждане", дошли от цялата област.

"Оставка", "Съд и затвор за предателите" и "Референдум за еврото" поискаха те:

"Тук съм, защото не желая това правителство повече да ни управлява, излъга ни, краде ни, вкарва ни насила в еврозоната, ограбва ни, буквално ни ограбва, време е да си ходят";

"Левски и Ботев са се били, за да бъдем самостоятелна република, ние вече не сме република, ние сме нищо. Нямаме войска. Сега единствено знамето ни остана. Продаваме земята безпрекословно на чужденци. Тогава какво имаме? Една държава е земя, народ, и знаме, и лев".

"Оставка! И ще продължаваме да бъдем тук, докато това правителство подаде оставка", заявиха протестиращи.

Заместник-председателят на "Възраждане" и народен представител от Монтана Петър Петров добави:

"И призоваваме хората да продължат, защото тази власт, тази порочна власт, която демонстрира своето пренебрежение към проблемите на хората, към високите цени, към проблемите за инфраструктурата, към безработицата, към демографската катастрофа, тя се гаври с българското общество и не желае доброволно да сдаде властта".

Под охраната на полицията шествието с протестиращи премина по централните улици в Монтана и завърши на "Черния мост", където за кратко бе блокиран един от входовете към града.

В Ловеч на централния площад тази вечер на протест излязоха около 50 граждани, за да отправят искане за оставката на правителството.

Областният председател на партия "Възраждане" Тихомир Тотев, който е подал в Общината заявлението за протеста, поясни, че той е граждански:

"Партията подкрепя тези протести, както и много други партии ги подкрепят", посочи Тотев.

Основното искане е оставката на правителството:

"Защото никой не харесва живота си. Защото всички - целокупният български народ, иска оставката, ние сме част от него.

Повече не може така да се живее. Защо отхвърлиха отново референдума? Защото ги е страх да бъдат питани хората как искат да живеят.

Това правителство не е нормално - мафиотско правителство, и граби. Толкова пари ограбиха от народа.

В страната цари, хаос, беззаконие, корупция. Народът мълча, мълча, мълча и вече стигна дотук. Ще има протести както в София, така и в цялата страна, докато има оставка", заявиха протестиращите ловчанлии.

Протестиращи и в Кюстендил скандираха: "Оставка!"

Около 50 кюстендилци излязоха тази вечер на централния пл. "Велбъжд", за да поискат оставката на правителството и за свикване на предсрочни избори.

Участници изразиха и несъгласие с въвеждането на еврото от 1 януари, след като никой не е питал българите - дори и тези, които са "за".

"Тук съм, защото трябва вече да се събудим и да разберем следното - заблуда е, че нищо не зависи от нас, заблуда е, че всичко е решено отгоре, заблуда е, че изборите безсмислени, заблуда е, че преклонената глава сабя не я сече", заяви участничка в протеста.

Млад кюстендилец, изкарал няколко години със семейството си на гурбет в Северна Италия, допълни:

"Възможна е скоростна оставка на правителството, като се изнесат всичките политици, които подкрепят това правителство. Трябва протестът да не се яхва политически. Трябва да покажем възможно най-голяма активност".

Протест за поредна вечер имаше и в Ямбол. Десетки граждани, организирани в социалните мрежи, излязоха за да изразят недоволството си от случващото се в страната:



"Искам да живея в България, искам да живея в Ямбол, искам да имам бъдеще и да живея спокойно и да не се моля за елементарни неща";

"Тук сме за оставка на правителството, нашето желание е да преосновем нашата държава отново";

"Корупцията е навсякъде, не се спазват законите. Трябва промяна";

"Положението наистина е нетърпимо! Партия "Мафия" си прави каквото си иска. Дали ще има отзвук от протеста? Най-вероятно ще има";

"Искам да бъдем себе си, да бъдем българи и да се откопчим от европейските окови, които ни се налагат. И едно по-добро бъдеще за нашите деца";

"Не може на едни служители заплатите да са обвързани със средната работна заплата и автоматично да бъдат променяни, а за парламента никой да не коментира на какъв период се променят техните заплати, всички останали да разчитаме на тяхното благоволение и подхвърляне на трохи", казаха протестиращи пред БНР.

Протест, организиран от "Възраждане", се проведе пред сградата на Община Бургас с искане за оставка на правителството.

Граждани на Варна направиха тази вечер протестно шествие, като основното им искане също бе оставка на правителството. Общинският съветник от партия "Възраждане" Юлиян Губатов посочи, че протестът е "народен, а не партиен".

По думите му формацията, в която членува, подкрепя инициативата на хората, но той не посочи конкретни организатори. Губатов подчерта, че това е причината да отсъстват знамената на политическата формация и се развява само националният флаг.

Младите хора са навън, те няма да позволят при провеждане на предсрочни избори да се възпроизведе отново настоящата политическа конфигурация в Народното събрание, каза Губатов.

По думите му, точно те ще променят нещата, защото този път ще гласуват, каза той.

Със скандирания шествието премина по централната пешеходна зона във Варна.

След това хората отидоха до сградата на Общината.

Заради шествието, което се отправи отново към площада пред Катедралата в града, временно бе затворено едното платно на булевард "Мария Луиза".

Граждани се събраха на протест тази вечер и във Видин с искане за оставка на правителството.

На централния площад "Бдинци" пред сградата на Община Видин протестиращите развяват български знамена и скандират "Оставка" и "Мафия". Протестът не е бил заявен предварително.

Няколко стотин врачани участваха в протестно шествие по централната пешеходна улица в града.

Преобладаващите скандирания бяха "Оставка" и "Българи - юнаци", но се чуваха и възгласи "Искаме си лева".

Следващата демонстрация във Враца се планира за неделя по обед. Чуха се призиви врачани да подкрепят протеста в София, който се планира около вота на недоверие.

На площад "Свобода" в Хасково също се състоя мирен граждански протест с искане за оставка на правителството. Той беше организиран във Фейсбук.

Сред организаторите на протеста е Росица Добрева. Младата жена е майка на две деца. Живяла е няколко години в чужбина, след което се е завърнала отново в България.

"Протестирам за по-доброто бъдеще на моите деца", каза тя пред събралите се.

Към протестиращите пред сградата на Областната администрация, която беше отцепена от полицейски кордон, се присъединиха и членове и симпатизанти на партиите "Възраждане" и "Величие". Присъстващите скандираха "Оставка" и "Хасково ви казва сбогом!“.

Демонстрантите издигнаха плакати с надписи: "Искаме достойни старини – за нас и нашите родители", "Искаме честно управление, не обещания" и "Не искаме бюджет "за хората", а бюджет, като хората".

Граждани се събраха на протест с искане за оставка на правителството пред сградата на Община Стара Загора. Те заявиха, че нямат организатор, а са се самоорганизирали в социалните мрежи.

След като скандираха "Оставка", "Мутри – вън" и "Сърце, душа – за България", присъстващите тръгнаха на шествие по централния пешеходен булевард "Цар Симеон Велики", развявайки националното знаме.

И в Смолян излязоха на протестна демонстрация за първи път от началото на протестите в страната. Той бе организиран от "Възраждане" в социалните мрежи и с призив за гражданско присъствие.

Хората се събраха пред кино "Дружба" и след изявления пред медиите направиха шествие до Стария център в града, а след това се отправиха към Новия център в областния град.

В Плевен тази вечер граждани излязоха на протест пред паметника на Васил Левски в центъра на града. Недоволни от управлението на държавата, скандираха "Оставка" на правителството.

Във Велико Търново тази вечер демонстрацията пред Съдебната палата беше организирана от партия "Възраждане" и събра стотина протестиращи.

Целта на протеста е оставката на правителството, заяви Димитър Карапетков от "Възраждане":

"Народът е загубил доверие в хората, които избира, което означава, че той има енергия да припознае нови хора, на които да заложи на пореден път. Дали "Възраждане" са нови хора? В значителна степен да, ето например аз".

Протестиращите се обявиха и против въвеждане на еврото и настояха за по-добър живот:

"Избори ще има и трябва спешно да падне правителството преди новата година, преди въвеждането на еврото"; "Мафията да си ходи. Искаме избори, искаме работа, искаме нормален живот", посочиха протестиращи пред БНР.

