  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +15
Пловдив: +6 / +12
Варна: +10 / +14
Сандански: +11 / +12
Русе: +9 / +13
Добрич: +9 / +13
Видин: +9 / +11
Плевен: +6 / +12
Велико Търново: +5 / +10
Смолян: +2 / +5
Кюстендил: +6 / +9
Стара Загора: +5 / +12

Циклон с порои и ветрове ни удря навръх Никулден

  • Сподели в:
  • Viber
Циклон с порои и ветрове ни удря навръх Никулден

Meteo Balkans
A A+ A++ A

Никулден 2025 се очертава като един от онези зимни празници, в които природата напомня за силата си.

Вместо традиционния студ и тихо време, тази година началото на декември ще бъде белязано от преминаването на активен средиземноморски циклон, който ще донесе валежи и силен вятър източен в почти цялата страна, пише Meteo Balkans.

Очаква се още през нощта срещу 6 декември облачността да се сгъсти, а дъждът да започне от югозапад и бързо да обхване България. В много райони валежите ще бъдат до умерени, придружени от силни пориви на вятъра до 60–70 км/ч, особено в Дунавската равнина и крайбрежните зони.

В планините условията ще се влошат още повече – там дъждът ще преминава в мокър сняг, а видимостта ще бъде силно ограничена.

По традиция Никулден е празник, свързан с морето и водата, а Свети Николай се смята за закрилник на моряците, рибарите и всички, които пътуват по вода. Затова не е изненада, че в народните вярвания лошото време на този ден се приема като своеобразно напомняне за силата на природните стихии.

И тази година времето сякаш следва фолклорните мотиви — бурни ветрове, развълнувани води и гъсти облаци ще задават атмосферата на празника.

Въпреки неблагоприятното време, Никулден остава ден на семейната топлина и традиционните ястия. Докато навън вятърът свири по керемидите, а дъждът почуква по прозорците, в повечето домове ще ухае на печена или варена риба, на топла пита и на празничен уют. Бурята отвън само подчертава спокойствието и светлината вътре – контраст, характерен за зимните български празници.

Макар циклонът да може да създаде затруднения в пътуванията и ежедневието, за повечето хора Никулден ще бъде просто още един пример за това колко непредвидимо може да бъде зимното време у нас. А за тези, които вярват в силата на празника, шумният вятър и дъждът са просто част от магията на деня.

Добрините новини са, че след този ден, времето ще се подобрява, прогнозират от Meteo Balkans.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите