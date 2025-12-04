Пеканов за протестите: Има голяма нетърпимост към ояждането с власт

С въодушевление наблюдавах събитията в понеделник. Аз самият не очаквах това да се случи. Не очаквах толкова много различни и всякакви хора и то не само в София, а в цяла България, да изразят свето недоволство към текущата ситуация в България, текущата политическа власт и недоволство към всичко, което виждат. Трудно всички тези хора ще се съберат просто заради някои части на бюджета, които бяга правилно критикувани. Но едва ли 100 000 души в София ще дойдат заради данък “Дивидент”, СУПТО и други подобни неща. Това каза в интервю за “Лице в лице” по бТВ бившият служебен вицепремиер Атанас Пеканов.

“Има по-голямо недоволство и нетърпимост към ояждането с власт, прекалената власт. Това видяхме и на клиповете от парламента от миналата седмица - че има някои хора, които се чувстват недосегаеми, които с агресия и злоба обиждат млади, а и не само млади, български граждани без причина. В други европейски държави това щеше да доведе до оставки веднага. Тук това доведе до още по-голямо настървение сред тях”, добави той.

Според него, именно такива политици са “истинските провокатори на протеста”.



Той отрече да има истина в спекулациите, че би оглавил партия на президента Радев или би участвал в партийните му листи.

"Там има два типа хора, които трябва да бъдат там: които вече са постигнали много в кариерата си и има какво да дадат на държавата си, и такива, които са решили да стават професионални политици. Няма лошо в това, но аз съм избрал друг път", коментира Пеканов.

Той и държавният глава не са се чували тази година, освен за да се поздравят за рождените си дни. "Не сме разговаряли нито за негова възможна партия, нито за това какво ще се случи в следващите месеци. Не мисля, че ще съм част от която и да е партия при нови избори. Партия фаворит - нямам. Има политики, които подкрепям", отбеляза бившият вицепремиер.



Той критикува и повишаването на заплати в нереформирани структури в държавата. "Не получаваме това, което очакваме от тях. Например, правосъдната, а и други системи в България не са на нивото, на което трябва да бъдат. И е нормално хората да протестират против това", отбеляза Пеканов.

"Не знам дали това правителство има бъдеще, за да приема бюджет. Ще видим в следващите седмици. Надявам се Борисов да помисли как иска да остане в историята. Трябва да реши това в следващите дни. Според мен, след Пазарджик, беше решил нещо, но после промени решението си. Другите участници във властта също трябва да помислят. За БСП, за съжаление, съм изгубил всякаква надежда да премислят нещо. Там изглежда, че протестът вече е на ликвидация. когато бъдат продадени последните бюра и кресла от "Позитано", ще напуснат властта", коментира още той.