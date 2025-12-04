Ето с кои изпълнители софиянци ще посрещат Новата година на площада

Традиционният новогодишен концерт на Столичната община ще се състои на 31 декември от 21:30 часа на площад „Княз Александър Първи“, каза заместник-кметът по „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Благородна Здравкова днес на среща, на която заедно с кмета на София Васил Терзиев разговаряха с част от изпълнителите в концерта.

В празничната новогодишна програма на София тази година ще участват групата „Сигнал“, Mary Boys Band, Ирина Флорин, Николай Славеев, младата певица Pressie и рапърът Dim4ou. Те ще изпълнят свои популярни песни и ще забавляват публиката на концерта.

Милица Гладнишка също ще участва с три песни, но ще бъде и водеща на концерта заедно с Атанас Стоянов от „БГ радио“, обясни заместник-кметът Благородна Здравкова.

От Столичната община канят всички желаещи да изпратят 2025 г. и да посрещнат Новата година под откритото небе на София с музика и с добро настроение.



