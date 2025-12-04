  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +15
Пловдив: +6 / +12
Варна: +10 / +14
Сандански: +11 / +12
Русе: +9 / +13
Добрич: +9 / +13
Видин: +9 / +11
Плевен: +6 / +12
Велико Търново: +5 / +10
Смолян: +2 / +5
Кюстендил: +6 / +9
Стара Загора: +5 / +12

Унгарската MOL е заявила интерес пред САЩ да купи активи на "Лукойл" извън Русия

  • Сподели в:
  • Viber
Унгарската MOL е заявила интерес пред САЩ да купи активи на "Лукойл" извън Русия
A A+ A++ A

Унгарската петролна и газова компания MOL е заявила интерес пред представители на американското правителство да купи активи на руския петролен гигант "Лукойл" извън Русия. За това съобщава агенция Ройтерс, позовавайки се на три независими източника.

Агенцията припомня, че интерес вече са заявили американските корпорации Exxon Mobil и Chevron, както и потенциални инвеститори от Близкия изток. Крайният срок, който Вашингтон дава за сключване на сделка, е 13 декември.

Заявката на унгарската MOL е за рафинериите и бензиностанциите на "Лукойл" в Европа, както и за дяловете на руската компания в Казахстан и Азербайджан.

Междувременно Ройтерс съобщава още, че финансовото министерство на Съединените щати е издало лиценз за определени финансови транзакции за бензиностанциите на "Лукойл" извън Русия. Тези транзакции ще бъдат изключени от американските санкции до 29 април идната година.


#Унгария #мол #"Лукойл"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Енергетика
Последно от Енергетика

Всички новини от Енергетика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите