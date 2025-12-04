Унгарската MOL е заявила интерес пред САЩ да купи активи на "Лукойл" извън Русия

Унгарската петролна и газова компания MOL е заявила интерес пред представители на американското правителство да купи активи на руския петролен гигант "Лукойл" извън Русия. За това съобщава агенция Ройтерс, позовавайки се на три независими източника.

Агенцията припомня, че интерес вече са заявили американските корпорации Exxon Mobil и Chevron, както и потенциални инвеститори от Близкия изток. Крайният срок, който Вашингтон дава за сключване на сделка, е 13 декември.

Заявката на унгарската MOL е за рафинериите и бензиностанциите на "Лукойл" в Европа, както и за дяловете на руската компания в Казахстан и Азербайджан.

Междувременно Ройтерс съобщава още, че финансовото министерство на Съединените щати е издало лиценз за определени финансови транзакции за бензиностанциите на "Лукойл" извън Русия. Тези транзакции ще бъдат изключени от американските санкции до 29 април идната година.



