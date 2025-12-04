  • Instagram
Стояна за разрива с Ивана: Няма връщане назад!

Стояна за разрива с Ивана: Няма връщане назад!
След 30 години като непоклатим тандем певицата Ивана и бозукарката Стояна се разделиха. Това изненада, мнозина, дори се смяташе за фалшива новина, докато двете не започнаха да ходят самостоятелно по участия.

„Разделихме се с Ивана, защото за тези 30 години явно си дотежахме една на друга - призна пред „Филтър“ бозукарката Стояна. - Държа да се знае, че никога не сме се карали за пари. Никога! Просто всяка от нас вече ще върви по своя път.“

Стояна издаде, че след раздялата с Ивана ще направи свой бенд, в който ще се включи и бащата на сина й -Румен. Те ще ходят на участия заедно с певец.

Краят на професионалния съвместен път на изпълнителката на „Шампанско и сълзи“ и бозукарката няма как да не е изненада за почитателите им, тъй като двете бяха като скачени съдове и никой не можеше да си ги представи една без друга. Ивана дори стана кръстница на сина на Стояна. Очевидно обаче в отношенията им са възникнали непреодолими различия и връщане назад няма.

