НАТО ще купува месечно от САЩ оръжие за Украйна за 1 млр. щ. д.

На срещата на външните министри в Брюксел страните от НАТО се споразумяха да продължат да подкрепят Украйна с оръжие. Всеки месец за Украйна ще бъдат закупувани от САЩ оръжия и боеприпаси на стойност поне един милиард долара, като ракети за противовъздушната отбрана на отбраняващата се страна, но също така и нападателни оръжия, съобщи генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Той смята, че за тази цел през следващата 2026 година ще са необходими общо около 15 милиарда щатски долара.

Германия ще осигури 200 милиона долара

Германският външен министър Йохан Вадефул обяви, че Германия ще предостави общо 200 милиона долара за два нови пакета с американско военно оборудване за Украйна, които обаче няма да бъдат включени в сумата за 2026 г. Тези оръжия ще бъдат закупени съвместно с Полша, Норвегия и Нидерландия и ще се добавят към вече финансиран пакет от 500 милиона долара.

Вадефул обяви също, че Германия ще внесе допълнителни 25 милиона евро във фонд на НАТО за осигуряване на украинските войници със зимно оборудване и медицинско обслужване. На фона на липсата на напредък в разговорите между САЩ и Русия за мирно решение в Украйна, Вадефул порица Москва за липсата на сериозна воля за водене на такива преговори, написа АРД, цитирана от Дойче веле.

САЩ не искат да плащат повече

Американското военно оборудване се доставя чрез т.нар. инициатива Purl ("Prioritised Ukraine Requirements List"). Тя беше стартирана това лято, за да отговори на изискванията на американския президент Доналд Тръмп . Той е на мнение, че в миналото САЩ са имали прекалено голям дял в подкрепата за Украйна и сега иска другите страни от алианса да плащат за новата военна помощ. Инициативата предвижда боеприпаси и оръжия, произведени в САЩ, да се продават на европейските съюзници и Канада, а те от своя страна да ги предоставят на Украйна.

Срещата в Брюксел беше помрачена от това, че вместо държавния секретар Марко Рубио САЩ изпратиха на срещата неговия заместник Кристофър Ландау.

Руските активи остават гореща тема

Все още не е ясно как ще бъдат използвани замразените в Европа руски активи . В сряда Европейската комисия (ЕК) искаше да представи предложение, което, според председателката ѝ Урсула фон дер Лайен, отчита "почти всички" опасения на Белгия.

Със средствата, депозирани при белгийски доставчик на финансови услуги, трябва да бъдат мобилизирани 140 милиарда евро за Киев. Белгийското правителство се опасява, че върху него ще падне тежестта при евентуални искове за обезщетения от страна на Русия.