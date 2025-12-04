Военен служител в Лвив почина след като беше намушкан по време на рутинна проверка на документи, потвърди Западното оперативно командване на Украйна на 4 декември. Инцидентът се е случил вечерта на предходния ден в централната част на Лвив, когато офицерът Юрий Бондаренко се е доближил до мъж, за да провери документите му. Според военните, мъжът е отказал да ги покаже, проявил е агресия и в крайна сметка е намушкал Бондаренко в слабините, причинявайки тежко кървене. Той също така е ударил друг офицер по главата и е използвал лютив спрей срещу още двама, след което избягал.

Бондаренко, който преди това е служил на фронтовата линия, е откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят поради голямата загуба на кръв. По-късно на 4 декември Националната полиция на Украйна съобщи, че заподозреният, 37-годишен жител на Лвив, е задържан.

Убийството се случва на фона на военно положение и пълна мобилизация, при които мъже на възраст между 25 и 60 години подлежат на задължителна военна служба. С времето принудителната мобилизация все повече включва задържане на мъже на мобилизационна възраст по улиците, често с използване на сила. Това, което по-рано беше възприемано като преувеличение или резултат на дезинформация, сега се е разпространило широко, частично заради намаляващия брой доброволци за пехотни позиции на фронта.

Този натиск е довел до увеличаване на сблъсъците. Мобилизационните офицери, много от които са военнослужещи или ветерани, пренасочени към тези задължения, защото вече не могат да служат на фронта, все по-често се сблъскват с враждебност и понякога с насилие. Военните отбелязаха, че инцидентът в Лвив показва как общественото противопоставяне на мобилизацията вече води до смъртоносни последствия за персонала, изпълняващ законовите си задължения.

От официалните лица подчертаха, че това не е недоразумение или спор с мобилизационен офис, а пример за въоръжено съпротивление срещу представители на въоръжените сили, действащи в рамките на закона. Други скорошни случаи подчертават тенденцията: през октомври мобилизационни офицери бяха нападнати на голям пазар в Одеса, а в Кременчук, Полтавска област, двама офицери бяха ранени, когато мъж откри стрелба по тях с пистолет.