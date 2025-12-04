Нови руски пробиви на източния фронт в Украйна

Руските сили отбелязват нови пробиви в части от Донецка и Харковска област, като се съобщава за промени на няколко направления, включително и в самия Вовчанск. По данни на аналитичната военна платформа DeepState руските формирования са напреднали в града, както и край селото Тихе в Харкивска област. Допълнителни придвижвания са регистрирани и в Донецка област – в районите около Ямпил и Новоекономичне.

Тези развития идват на фона на изключително напрегната фаза на боевете около Покровск и Мирноград, както я описва украинското командване. Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски заяви, че украинските защитници продължават да удържат северната част на Покровск, докато провеждат активни действия, които не позволяват на руските сили да съсредоточават ударни групи или да напредват около двата града. По думите му градската зона остава приоритетен сектор, а украинските подразделения запазват позициите си въпреки постоянния натиск.

Сирски обясни, че отново е провел срещи с командири на групировки, корпуси, бригади, полкове и отделни батальони, за да бъде прецизирана координацията и оценена обстановката. Тези консултации са били насочени към укрепване на устойчивостта на отбраната, подобряване на управлението на бойните действия и осигуряване на пълна подкрепа за участващите части. Той подчерта, че докато руските сили продължават да пренебрегват собствените си загуби, украинските командири остават съсредоточени върху опазването на живота и здравето на своите войници.

По думите му са взети решения за по-синхронизирано използване на подразделенията, за осигуряване на техния маньовър при необходимост и за своевременна ротация на частите, ангажирани в прочистващи и щурмови операции. Допълнително внимание се отделя на откриването на нови логистични маршрути, гарантирането на бърза медицинска евакуация, подобряването на контрабатарейните действия и противодействието на засилената употреба на руски дронове.

Тежката ситуация около Покровск следва дни на ожесточени боеве. На 3 декември Генералният щаб на Украйна съобщи, че силите му са отблъснали 52 атаки по направлението Покровск – в районите на Владимировка, Маяк, Родинске, Лиман, Новоекономичне, Покровск, Котлине, Удачне, Молодецке, Дачне и в посока Новопавливка. DeepState също отбеляза движение на руските войски в района по-рано тази седмица, но по-късно Десантно-щурмовите войски на Украйна подчертаха, че руските части остават блокирани в градски боеве и че твърденията за превзет Покровск са част от дезинформационни усилия на Кремъл.