Откриха оглозгани от кучета и чакали човешки останки в двора на МБАЛ-Враца

Човешки останки са намерени сред растителност в двора на Многопрофилната болница за активно лечение във Враца, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Полицейската работа за установяване на самоличността на починалия и кога е настъпила смъртта му продължава вече повече от едно денонощие, предава БНР.

Разследването е затруднено, защото останките най-вероятно са били обект на посегателство от бездомни кучета и чакали.

Районът е запустял и се намира в подхода към Врачанския Балкан.

Мястото е сборище на наркозависими, защото наблизо има метадонова програма.

Мъж, който вървял по пътеката през гората зад бившия Кожен център, се натъкнал на зловещата находка вчера по обед, съобщи местният сайт "Булнюз". Човекът намерил разчленен и оглозган от животни труп край свърталището на наркозависими.

Той сигнализирал на полицията, откъдето реагирали мигновено и заградили за броени минути мястото.

След като бяха извършени обстойни огледи, трупът е бил освободен и извозен до моргата на МБАЛ "Христо Ботев", където предстои да бъде направена аутопсия. Едва след това ще стане ясна самоличността му.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 115 НК.