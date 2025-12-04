Поклонението пред поета Найден Вълчев ще се състои на 8 декември

Поклонението пред поета Найден Вълчев ще бъде на 8 декември, понеделник, от 11 часа в столичния храм "Света София", съобщи на БТА неговият внук Филип Вълчев.

Авторът на текста на популярната през 70-те години на 20-и век песен "Една българска розa" почина на 98-годишна възраст на 3 декември. Съюзът на българските писатели го нарича доайенът на поетите днес.

Президентът Румен Радев изразява съболезнования на семейството и близките на поета, писател и преводач Найден Вълчев, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

"Чрез своето изящно слово Найден Вълчев пресъздаде най-фините нюанси на българската душевност, а творчеството му десетилетия наред оформяше културната ни чувствителност и обогатяваше националната ни идентичност", посочва държавният глава в съболезнователното писмо.

Той допълва, че творбите на автора ще вдъхновяват идните поколения, а песните по негови текстове ще продължават да докосват сърцата.

"Найден Вълчев бе човек на духа и на дълга, отдаден на литературата и на своите сънародници", заявява държавният глава, като отбелязва и приноса на Найден Вълчев за превода на български език на литературни творби на редица класици.

Българският поет, писател и преводач Найден Вълчев е роден на 30 август 1927 г. в с. Брестница, община Ябланица, в семейство на учител. Основното си образование завършва в родното си село, а средното - в Плевенската мъжка гимназия, където прави и първите си поетически опити. През 1951 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", но не практикува професията си, защото се отдава на литературата.



