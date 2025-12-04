  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +12
Пловдив: +6 / +8
Варна: +11 / +12
Сандански: +10 / +11
Русе: +9 / +10
Добрич: +9 / +9
Видин: +8 / +9
Плевен: +6 / +7
Велико Търново: +6 / +6
Смолян: +1 / +1
Кюстендил: +7 / +7
Стара Загора: +4 / +4

Внимавайте с хартията за печене! Ето кога става опасна

  • Сподели в:
  • Viber
Внимавайте с хартията за печене! Ето кога става опасна
A A+ A++ A

Хартията за печене опростява готвенето, предотвратява залепването и прави почистването на тигани и тави много по-лесно. Експертите обаче предупреждават, че неправилната употреба на този материал може да представлява риск за здравето.

От какво е направена хартия за печене?
Повечето хартия е изработена от целулоза, покрита със специален защитен слой. Това най-често е силикон , полимер, който предотвратява залепването на храната. Понякога вместо това се използва килон , смес от хромови соли и мазнини .

Европейските стандарти стриктно контролират състава на такава хартия, за да гарантират, че е безопасна за контакт с храни. Но тя остава безопасна само когато се използва правилно.

Когато хартията за печене стане опасна
Основната грешка е прегряването . Всяка опаковка посочва максималната работна температура, обикновено 200-220°C . Превишаването на тази температура може да причини:

  • отделяне на токсични вещества
  • неприятни миризми и изгаряне на хартия
  • в екстремни случаи, дори възпаление

Следователно, хартията за печене не е подходяща за ястия, които изискват много високи температури, като например печене на хляб или пица.

Защо не трябва да използвате повторно хартия
Хартията за печене е материал за еднократна употреба . Дори и да изглежда непокътната, повторната ѝ употреба може да бъде опасна: защитният слой вече е частично унищожен и рискът от отделяне на вредни вещества се увеличава.

Как да се използва безопасно

  • Винаги следвайте препоръките на производителя за температура.
  • Не използвайте хартия при условия на свръхвисока температура.
  • Не поставяйте листове хартия близо до нагревателния елемент.
  • не използвайте повторно.
Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите