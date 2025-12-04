Внимавайте с хартията за печене! Ето кога става опасна
Хартията за печене опростява готвенето, предотвратява залепването и прави почистването на тигани и тави много по-лесно. Експертите обаче предупреждават, че неправилната употреба на този материал може да представлява риск за здравето.
От какво е направена хартия за печене?
Повечето хартия е изработена от целулоза, покрита със специален защитен слой. Това най-често е силикон , полимер, който предотвратява залепването на храната. Понякога вместо това се използва килон , смес от хромови соли и мазнини .
Европейските стандарти стриктно контролират състава на такава хартия, за да гарантират, че е безопасна за контакт с храни. Но тя остава безопасна само когато се използва правилно.
Когато хартията за печене стане опасна
Основната грешка е прегряването . Всяка опаковка посочва максималната работна температура, обикновено 200-220°C . Превишаването на тази температура може да причини:
- отделяне на токсични вещества
- неприятни миризми и изгаряне на хартия
- в екстремни случаи, дори възпаление
Следователно, хартията за печене не е подходяща за ястия, които изискват много високи температури, като например печене на хляб или пица.
Защо не трябва да използвате повторно хартия
Хартията за печене е материал за еднократна употреба . Дори и да изглежда непокътната, повторната ѝ употреба може да бъде опасна: защитният слой вече е частично унищожен и рискът от отделяне на вредни вещества се увеличава.
Как да се използва безопасно
- Винаги следвайте препоръките на производителя за температура.
- Не използвайте хартия при условия на свръхвисока температура.
- Не поставяйте листове хартия близо до нагревателния елемент.
- не използвайте повторно.