Внимавайте с хартията за печене! Ето кога става опасна

Хартията за печене опростява готвенето, предотвратява залепването и прави почистването на тигани и тави много по-лесно. Експертите обаче предупреждават, че неправилната употреба на този материал може да представлява риск за здравето.

От какво е направена хартия за печене?

Повечето хартия е изработена от целулоза, покрита със специален защитен слой. Това най-често е силикон , полимер, който предотвратява залепването на храната. Понякога вместо това се използва килон , смес от хромови соли и мазнини .

Европейските стандарти стриктно контролират състава на такава хартия, за да гарантират, че е безопасна за контакт с храни. Но тя остава безопасна само когато се използва правилно.

Когато хартията за печене стане опасна

Основната грешка е прегряването . Всяка опаковка посочва максималната работна температура, обикновено 200-220°C . Превишаването на тази температура може да причини:

отделяне на токсични вещества

неприятни миризми и изгаряне на хартия

в екстремни случаи, дори възпаление

Следователно, хартията за печене не е подходяща за ястия, които изискват много високи температури, като например печене на хляб или пица.

Защо не трябва да използвате повторно хартия

Хартията за печене е материал за еднократна употреба . Дори и да изглежда непокътната, повторната ѝ употреба може да бъде опасна: защитният слой вече е частично унищожен и рискът от отделяне на вредни вещества се увеличава.

Как да се използва безопасно