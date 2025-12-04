МЕЧ ще подкрепи вота на недоверие към правителството, който подготвят от ПП-ДБ

Политическа партия МЕЧ ще подкрепи и ще се включи в подготовката на вота на недоверие, иницииран от "Продължаваме промяната – Демократична България". Това обяви в парламента лидерът на формацията Радостин Василев.

"Днес бяхме потърсени от колегите от ПП-ДБ, вече са ни изпратили първоначалната версия за вот на недовери, ние ще се включим в изготвянето на мотивите и в защитата на такъв вот заедно с тях", заяви Василев пред медиите. Той уточни, че сътрудничеството е по темата на вота и отрече да става въпрос за обща политика между двете формации.

Лидерът на МЕЧ изрази подкрепа за всяка форма на протест, определяйки я като "оправдана в завладяната държава".

"Аз продължавам да го твърдя. Не деля протестиращите на мирно протестиращи, на хванати за ръце, показващи сърца и на такива, които показзват по-висока степен на агресия. Всички форми на протест в завладяната държава са оправдани. Всеки носи отговорност за своите действия, било то криминални или административни нарушения", посочи Василев.

Той коментира и изслушването на министъра на вътрешните работи, като изрази недоволство и определи поведението му като нагло.

"Този министър няма необходимата компетенция да отговори на нито един от въпросите на парламентарната групи, свързани с организацията на протеста, с проблемите по осигуряването на обществения ред, с това защо пред партийни централи и офиси не е осигурена охрана и защо няма ток в София и защо полицията е била в голяма степен неадекватна", допълни Василев.

Според него позицията на вътрешния министър се гарантира "единствено и само от Делян Пеевски".



