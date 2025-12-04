  • Instagram
Пуснаха от ареста сина на Атанас Бобоков

Пуснаха от ареста сина на Атанас Бобоков

бТВ
Синът на Атанас Бобоков – Божидар Бобоков, беше освободен от ареста с мярка подписка. Божидар Бобоков беше задържан на 1 декември при многохилядния протест в София срещу бюджета и управлението, съобщи бТВ.

При ескалацията на напрежението полицията задържа общо 71 души. Стигна се до палене на контейнери за боклук и сериозни щети на полицейски автомобил и пожарна кола.

Сред задържаните е синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар. По данни на СДВР той е блъскал запален контейнер срещу полицаите.

Синът ми е заложник, не е палил кофи, а в джоба си е имал 20 лв. Това каза в интервю за предаването "Тази сутрин" Атанас Бобоков на 3 декември по повод информацията.

Атанас Бобоков обяви, че целта е семейството му да бъде уязвено именно чрез най-близките му, защото срещу него самия няма юридически инструмент да бъде атакуван.


#Атанас Бобоков

