Путин: При всички случаи ще превземем Донбас и "Новорусия"

Президентът Владимир Путин заяви, че "Русия при всички случаи ще превземе Донбас и Новорусия (окупирани от Москва украински територии - б.р.) - с военни или други средства". В публикувано днес интервю за India Today по повод посещението му в Индия Путин казва още, че европейците трябва да се включат в работата по постигането на мир в Украйна, а не да пречат.

В интервюто Путин оценява като "полезна" срещата си във вторник със специалния американски пратеник Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп Джаред Кушнер.

Каза още, че предложенията на американските представители са базирани на договореностите от срещата му с президента Доналд Тръмп в Аляска.

Вашингтон е разделил 27-те точки от мирния план на четири пакета и е предложил да бъдат обсъждани поотделно, отбеляза Путин. Той е разгледал почти всеки пункт и затова срещата е продължила толкова дълго (почти пет часа). С някои въпроси Русия не е съгласна, допълни Путин.

Той настоя, че хората в Донбас са изразили на референдуми нежеланието си да живеят с Украйна, след което Москва била принудена да признае самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народна републикa. След референдумите властите в Киев са отказали да изведат войските си от Донбас, като са предпочели да воюват, каза още Путин.

"Всичко се свежда до това: или ние със силата на оръжието ще освободим тези територии, или украинските войски ще ги напуснат и ще спрат да воюват там", казва руският президент.

Руският държавен глава коментира и западните санкции, като подчерта, че държавите, които се опитват да пречат на търговията с трети страни, сами търпят загуби.

Днес и утре Путин е в Индия по покана на премиера Нарендра Моди.