Бомба! Моника Валериева заби бившия на Отварачката - Миро Дзвера

Бомба! Моника Валериева заби бившия на Отварачката - Миро Дзвера
Верни се оказаха слуховете за връзката на Моника Валериева с Мирослав Соколов, по-известен като Миро Дзвера. Повратливата моделка лично потвърди клюката, като се щракна в лъскавото му Ferrari, гръмна сайтът Intrigi.bg.

Известно е, че скандалният бизнесмен е фен на италианската марка спортни автомобили и в гаража си има не един, а два автомобила на луксозния производител. Именно в един от тях позира Валериева с цел да потвърди слуховете за аферата.

За интимната връзка между двамата се заговори още миналия месец, след като Моника неведнъж е забелязвана да излиза от дома на Дзвера. Самият Миро лично я изпращал и посрещал на входа на жилището си в късните часове на нощта или рано сутрин.

Светски хроникьори обаче не отдават голямо значение на отношенията им и смятат, че става въпрос за мимолетна афера, на каквато са свикнали и двамата.

Факт е, че до момента единствената сериозна връзка на Валериева бе с фолк певеца Меди, с когото издържаха заедно близо 3 години. Ромският изпълнителен обаче редовно кръшкаше на Моника и в крайна сметка двамата се разделиха, а скандалната моделка се върна бързо към старите си навици.

