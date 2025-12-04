Тръмп: Зеленски по-рано трябваше да се съгласи на споразумение, сега условията са по-лоши

САЩ вече не харчат свои средства за помощ на Украйна, а НАТО закупува оръжия от Вашингтон за доставка до Киев. Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. "Ние изобщо не харчим пари за тази война, ние продаваме всичко на НАТО. Вече не ни ограбват, както беше при Байдън, Байдън раздаваше на всички всичко, което имахме, раздаваше ракетите ни и всичко, което искаха да получат безплатно, той не разбираше какво прави. Сега за всичко се плаща пълна цена - първо всичко отива при НАТО, а след това НАТО се занимава с разпределението. НАТО ни плаща", каза той пред журналисти в Белия дом. Президентът добави, че би искал да приключи конфликта в Украйна. Според Тръмп украинските власти по-рано трябваше да се съгласят на споразумение за уреждане на конфликта, сега ситуацията в много отношения не се развива в тяхна полза, съобщава ТАСС.

"Казвах: "Вие нямате козове", отбеляза американският президент, припомняйки срещата със Зеленски в Белия дом, която се състоя през февруари. "Тогава имаше време за споразумение.

Мислех, че това е много подходящо време за уреждане", добави Тръмп. "Но те решиха да не го правят. Сега много неща са против тях", подчерта той, имайки предвид украинските власти.

Доналд Тръмп добани, че неговият специален пратеник Стивън Уиткоф и зет му Джаред Къшнър след посещението си в Москва във вторник са останали с впечатлението, че Русия е ангажирана с разрешаването на конфликта в Украйна. "Той би искал да сложи край на войната. Това е впечатлението, което са останали", каза американският лидер.

Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър ще проведат разговори днес със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров. в Маями, Флорида, съобщи междувременно Асошиейтед прес.