Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември е било нерегламентирано ОБЗОР

Вътрешният министър Даниел Митов представи в Народното събрание подробен доклад за действията на полицията и организацията на обществения ред по време на протеста на 1 декември в центъра на София. Той подчерта, че събитието е било разрешено единствено като статичен протест, а шествие из града не е било съгласувано със Столичната община.

Митов съобщи, че демонстрацията е трябвало да се проведе между 18 и 22 часа в зоната около Министерския съвет, пл. „Независимост“, пл. „Цар Освободител“, пл. „Желю Желев“ и градинката до Националната художествена галерия — извън зоната за сигурност на институциите.

По думите му съгласуването изрично забранява затрудняване на трафика, както и провеждането на шествия. „Столичната община не е съгласувала провеждане на шествия. Организатор на проявата е Тодор Петров“, заяви министърът.

► Полицията предупредила за риск от безредици и изградила 21 КПП-та

Вътрешният министър посочи, че предварителният анализ е показал висока вероятност от групови нарушения на обществения ред. Затова СДВР е изготвила подробна план-разстановка, включваща 21 контролно-пропускателни пункта, на които да се проверяват лица с „профил на агресивни граждани“, както и познати от предишни протести.

Митов отбеляза, че в деня на протеста директорът на СДВР е дал брифинг с предупреждение за призиви към хулигански действия в социалните мрежи: „Акцентът беше протестът да протече мирно и хората да не позволят агресивни лица да се смесят с тях“.

► Организаторът уверил, че шествие няма да има

По думите на министъра преди събитието са проведени две срещи с организатора. На втората, непосредствено преди началото на протеста, Тодор Петров заявил, че шествие няма да се провежда, а протестът ще остане само на съгласуваните места и ще приключи до 22 часа.

За отговорност на организаторите на шествието заговори и шефът на Столичната полиция.

"Ескалацията започна на ул. "Врабча" след многократно предупреждение е към организаторите, че подобно шествие ще предизвика грубо нарушение на обществения ред. В тази връзка не отговаря на истината твърдението, че полицията не е била на място", посочи Любомир Николов.

Докладът посочва, че към 17:40 часа на място е имало около 400 души, а към 18:10 те вече са били над 5000. Още преди началото на протеста били открити първите забранени предмети – димки, газов пистолет, бомбички, боксове. Служителите провели разговори с родители на непълнолетни, носещи пиротехника.

От опозицията контрираха: "Много са индикациите, че всичко е било инсценирано с помощта на полицията. Отговорите до момента са неубедителни, има съучастие на МВР в този протест и вие г-н министър сте виновен за това", заяви от парламентарната трибуна Ивайло Мирчев.

Според Митов около 20 ч. Кирил Петков призовал участниците към шествие към централите на ДПС и ГЕРБ. „Повтарям – такова шествие не е съгласувано от Столичната община“, подчерта министърът.

При последвалото тръгване на множество хора по бул. „Дондуков“ част от протестиращите напуснали охранявания периметър и към демонстрацията се включили лица, преминали през улици без контрол. „Практически невъзможно е да се обезпечи охрана на множество, което се движи по нерегламентиран маршрут“, заяви Митов.

Божидар Божанов от ПП-ДБ обвини полицията в неистина. "Това, което казаха от СДВР, е лъжа, в 21:30 ч. нямаше полиция пред централата. Когато протестът е от 100 хиляди души, нали не очаквате те да стоят 4 часа на един площад", каза той.

► Уличното осветление изгасва, започват безредици

Около 21:00 ч. било получено съобщение за спряло осветление в района на Софийския университет, а малко след това и по ул. „Славянска“ и около метростанция „Сердика“.

След 21:06 ч. започнало масово хвърляне на пиротехнически средства, чупене на автомобили пред Министерството на отбраната и хвърляне на камъни и твърди предмети. Полицейска техника била увредена, а служителите — замервани.

► Пожар в кабелен тунел – 40 запалени контейнера

Министърът съобщи, че в 21:16 ч. е подаден сигнал за пожар в трафопост, а пожарникарите са установили горящи кабели в подземен тунел към подстанция „Рила“. По време на безредиците в района са били запалени над 40 контейнера за отпадъци, а вандалски действия обхванали витрини, входове на жилищни сгради и партийни офиси.

Митов уточни, че няма нито един тежко пострадал протестиращ вследствие на полицейски действия. С наранявания са трима служители на СДВР.

Полицейските служители са използвали единствено лютив спрей, при „абсолютна необходимост“, уточни министърът.

От ДПС настояха да разберат с кой е съгласувано шествието по улиците на София.

"Директорът на Столичния инспекторат обяви, че шествието, което Кирил Петков поведе, е било разрешено, но от кого? И получила ли е СДВР писмо за това", попита Калин Стоянов.

От "Възраждане" попитаха дали кметът на София е знаел за случващото се, което доведе до искане от "Има такъв народ" Васил Терзиев да дойде в залата. След като това предложение беше отхвърлено, ИТН отвориха нов фронт за спорове

"Имаше ли тартори, свързани с политически партии, и ако има, с кои? Има клипове на Мирчев с тези лица, с Кирил Петков", каза Павела Митова.

По думите на министъра тарторите са установени. От тях две лица са свързани с партии - водач на листа на "Величие" в Пазарджик и мъж, познат на полицията, който е от партия МЕЧ.

Радостин Василев определи твърденията му като внушения и ги отрече.

Общо 75 лица са задържани, 23 от които вече известни на полицията. Сред иззетите вещи имало газов пистолет, ножове, бокс, бомбички, пиротехника с пирони, маски. Намерени били и 31 000 лв. у мъж, придружени с бележки с имена на улици.

► 16 досъдебни производства и десетки административни актове

До момента са образувани 16 досъдебни производства за хулиганство, като на 14 лица е повдигнато обвинение. Десет от тях са с мярка „задържане“ до 72 часа.

Съставени са 39 акта за административни нарушения, включително по Закона за събранията, митингите и манифестациите, както и по Закона за защита на детето.

► Митов: Организаторът е длъжен да не допуска въоръжени, маскирани и пияни лица

В заключение Митов припомни, че според съгласувателното писмо на Столичната община организаторът е длъжен да не допуска до мероприятието лица с оръжие, опасни предмети, маскирани или в нетрезво състояние.

„Това са ясно разписани задължения. Искам да подчертая, че полицията е действала в пълно съответствие със закона и има конкретни резултати от предприетите мерки“, заяви министърът.

От Столична община също излязоха с позиция:

Протестът в съгласуван от 18:00 до 22:00 часа на пл. “Независимост” - между Президентство, Министерски съвет и сградата на Народно събрание 2, извън зоните за сигурност. Заявен и съгласуван е само протест, без шествие на посочената локация.

Припомняме, че на протеста в понеделник вечерта се стигна до ескалация на напрежението. Пред централата на "ДПС-Ново начало" и офис на ГЕРБ, намиращ се на бул. "Дондуков", предимно млади мъже в черни дрехи, с маски и качулки, хвърляха бомбички, камъни и бутилки. Запалени бяха контейнери за боклук, щети имаше и по полицейски автомобили. Наложи се полицаите да използват лютив спрей. Ден след това директорът на СДВР заяви, че има над 70 задържани, а нападателите са били предварително организирани.



