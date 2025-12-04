Министър Вълчев гарантира 480 милиона лева за по-високи учителски заплати

Държавата е осигурила необходимия финансов ресурс от 480 милиона лева за увеличение на учителските заплати през следващата година. Това увери министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в ефира на БНР. Изявлението му идва на фона на политическото напрежение и решението за оттегляне на проектобюджета за 2026 година.

Въпреки бюджетните турбуленции, министърът бе категоричен, че възнагражденията в сектор "Образование" няма да бъдат замразени и ще продължат да следват темпа на нарастване на средната работна заплата в страната.



Законово регламентираният ръст на заплатите ще стане факт, но най-вероятно няма да влезе в сила от първия ден на новата година.

"Надявам се, макар и с по-късна дата, ние да имаме едно по-високо увеличение, отколкото е средното увеличение. Зависи от приемането на бюджета, зависи от това как ще се разберем със социалните партньори", обясни Красимир Вълчев пред националното радио.

Той припомни практиката от настоящата 2025 година, когато бюджетът също бе приет със закъснение. Тогава постигнатата договореност със синдикатите и директорските организации позволи увеличението да влезе в сила от 1 март, но с по-висок процент.

"Ние се разбрахме тогава със синдикатите, директорските организации, увеличението да бъде с малко по-висок процент от 1 март. Това беше увеличението тази година, така че предстои този разговор със синдикатите, имаме време, имаме 480 милиона лева, които са за увеличение на възнагражденията", допълни министърът.



Оттеглянето на проектобюджета за 2026 година все пак ще има негативно отражение върху системата, като удари основно инвестиционните намерения. Според министър Вълчев ограниченията ще засегнат единствено капиталовите разходи и новите програми.

"Точно там ще бъде ограничен бюджетът. Ние изпълняваме старите програми за изграждане на физкултурни салони и спортни площадки, изграждане и ремонт за строеж, пристрояване на училища и детски градини, но нямаме възможност за допълнителни програми", посочи той.

Вълчев изрази съжаление, че министерството няма да може да стартира нови инвестиционни проекти, въпреки желанието за модернизация на материалната база.