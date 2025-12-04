Финансист предупреди за сериозен риск от фалшиво евро

Истинската опасност при преминаването на България към единната европейска валута не се крие в обменния курс, а в риска от разпространение на фалшиви банкноти. Това заяви финансовият експерт Макс Баклаян в ефира на NOVA NEWS. Според него вниманието на обществото в момента е погрешно насочено към липсата на валута в бюрата, докато по-сериозният проблем изисква по-висока бдителност.

Фалшификаторите на евро са по-способни

Експертът направи сравнение между защитата на националната ни валута и еврото, като подчерта, че левът е локална парична единица с по-малко международно значение. Поради тази причина фалшификаторите на левове са описвани като "много по-малко способни професионалисти".



"Тези, които фалшифицират евро, са много по-знаещи и разполагат с много по-скъпа апаратура. Има голям шанс да има повече фалшиво евро от 1 януари 2026 година", обясни Баклаян.

Той отправи съвет към гражданите да се запознаят детайлно с реквизитите и защитните елементи на евробанкнотите още преди въвеждането им, за да избегнат измами в суматохата около смяната на парите.

Напрежение в обменните бюра

В момента се наблюдава дисбаланс на пазара, като обменните бюра изпитват сериозни затруднения при набавянето на валута. Причината е, че търговските банки или отказват продажба, или предлагат евро на цени за краен потребител, което прави дейността на бюрата нерентабилна. Единствената алтернатива остава Българската народна банка (БНБ), където обаче процедурите са бавни.

"Това неминуемо води до повишаване на цените, което пък води до допълнително търсене, тъй като хората се плашат", коментира ситуацията експертът.



Въпреки напрежението, Баклаян успокои, че Валутният закон ограничава маржа до 5% от фиксинга, което прави невъзможно курсът да достигне нива от 2 лева за 1 евро.

Няма причина за паника

Финансистът бе категоричен, че притесненията на хората относно използването на левовете след 1 януари 2026 година са напълно неоснователни. Той припомни основните правила за прехода:

Банковите сметки ще се превалутират автоматично по официалния курс;

Плащанията в левове ще са възможни през целия месец януари 2026 година, като рестото ще се връща в евро;

Обмяната на пари в брой в банките и пощите ще бъде без такси до юни 2026 година;

БНБ ще продължи да обменя левове безсрочно.

"Апелираме – нека хората изчакат. Няма никаква нужда от безпокойство и паника", заяви Баклаян.