Денков: Още утре ще внесем вот на недоверие към правителството

Още утре ние ще внесем вот на недоверие към правителството. Това заяви от кулоарите на парламента депутатът от „Продължаваме промяната–Демократична България“ Николай Денков.

„Тази наглост, която виждаме през последната една година, се видя и днес в залата и от сегашния вътрешен министър Даниел Митов и от предишния – Калин Стоянов. Ако е имало проблеми и ексцесии, според тях, за това са виновни протестиращите. Ако всичко е минало наред със 100 000 човека шествие, то значи заслугата е на полицията“, така коментира изказванията от изслушването на вътрешния министър в парламента депутатът Николай Денков.

Според нео истината е точно обратната. „Протестът беше мирен. След протеста имаше провокатори, всички хора го видяха и няма как да бъде променена тази картина“, допълни той.

Народният представител Божидар Божанов каза пред журналистите, че ако всички 100 000 протестиращи не са тръгнали на шествие и провокациите са станали в Триъгълника на властта, може би е щяло да има много повече щети.

Ивайло Мирчев от своя страна разкри, че е „видял страха“ в очите на лидерът на ДПС–Ново начало Делян Пеевски.