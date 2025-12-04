  • Instagram
Майката на един от задържаните на протеста твърди, че синът ѝ е бит от полицаи, а момичета са връзвани

Майката на един от задържаните на протеста твърди, че синът ѝ е бит от полицаи, а момичета са връзвани
Елисавета Белобрадова от ДБ с коментар пред журналисти по повод изслушването на вътрешния министър Даниел Митов в зала. Тя обясни, че е прочела изявление на една от майките на задържаните младежи от протеста, а Митов е нарекъл прочетеното "лъжа".

"Присмя се на думите на една майка, държа се безотговорно, изключително унизително към притесненията и тревогите на майката", каза тя.

След това майката на Николай Алексиев Десислава Алексиева, коментира пред журналисти случилото се на протеста. "Бил е бит на протеста, не му е оказана медицинска помощ", обясни тя.

майка на протестиращ в парламента
Георги Димитров
"Аз бях в 5 полицейско управление. Полицията потъпква правата на всички задържани. Бях свидетел на това как момичета бяха връзвани на пейката и стояха цяло денонощие", каза майката и добави, че синът й е с травма на главата и е бит в 5 РПУ.

Тя разказа още, че синът й е бил спънат от полицай, бил е удрян с палка и е напръскан с сълзотворен газ. "Бил е задържан за 24 часа в 5 РПУ, след това още с двама задържани, е бил приведен в следствения арест", разказа тя. По думите й още на 2 декември синът й е дал сведения на адвокатите за това, че е бил бит в ареста и за това, че над него е упражнено насилие, с цел да признае, че у него са намерени пиратки.

