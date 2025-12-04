Централна баня става термален център - започна обследването на сградата

Започнало е обследването на сградата на Централна минерална баня в столицата, съобщиха от "Спаси София" на страницата си във "Фейсбук".

"В Бюджет 2025 г. заложихме средства за професионално обследване на сградата. Екипът на район Оборище сключи договор с експерти от УАСГ и работата започна", пише в публикацията.

Обследването ще покаже ясно какво е състоянието на банята и какви са възможностите да я възстановим и надградим в модерен термален център, позициониращ София на картата на балнеоложките дестинации на Европа. Следващата стъпка е в Бюджет 2026 да се заложат средства за проектиране на реставрацията - за #ДаБъдеБаня", допълват от "Спаси София".