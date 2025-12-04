Пиле, което се топи в устата – мариновано, пълнено и изпечено до съвършенство
Печеното пиле е класика на домашната кухня – за събиране на семейството около масата, ухае на уют и носи онзи вкус, който не се връща към времето на бабините фурни. Но когато искаме да впечатлим гостите , само класика не стига. Нужно е нещо повече – личност, аромат, златиста коричка и изненадващ пълнеж.
Днес ще разкажете как да приготвите най-съчното печено пиле , мариновано до съвършенство и пълно с топли есенни кестени и ароматни зеленчуци.
Изборът на пиле – половината от успеха
За да получите крехко и сочно месо, използвайте пресно, по възможност домашно пиле с тегло между 1,8 и 2,2 кг. Това е идеалният размер – не много голямо, за да изсъхне, и не твърде малко, за да няма време да попие марината.
Мариноването – тайната на личността
Маринатата е сърцето на рецептата. Тя може да преобрази и най-обикновеното пиле.
Ароматна марината за максимален вкус:
4 с.л. зехтин
1 с.л. мед или кафяв захар
сок от 1 лимон
4–5 скилидки счукан чесън
1 ч.л. пушен червен пипер
1 ч.л. сладък червен пипер
1 ч.л. мащерка
1 ч.л. розмарин
½ ч.л. черен пипер
1 с.л. сол
Намажете щедро пилето – отвън и отвътре. Масажирайте добрата кожа, за да поеме всички подправки. Открийте и оставете поне 6 часа в хладилник , а най-добре – цяла нощ.
Пълнежът – есенна приказка от кестени и зеленчуци
За да получите плънка, която се събира перфектно със същността на пилето, използвайте:
Необходими продукти:
150–200 г сварени и обелени кестени
1 морков – на кубчета
1 глава лук – ситно нарязана
1 малка ябълка – на кубчета
1 стрък целина или малко пащърнак
1 с.л. масло
сол, черен пипер, мащерка
Запържете лука в маслото, добавете моркова, целината и ябълката. Накрая прибавете кестените, подправете и оставете сместа да се охлади.
Напълнете пилето, но не прекалено плътно – плънката трябва да „диша“, за да се получи равномерно.
Печене – пътят към златистата коричка
снимките пилето в тава върху легло от зеленчуци – лук, картофи, моркови или резени лимон за още повече аромат.
Температурен режим за перфектен резултат:
200°C за първите 20 минути – за да се запечата кожата.
170–180°C за още 1 час – 1 час и 20 минути , в зависимост от размера.
Поливайте го периодично със собствения си сос от тавата, за да стане още по-сочно.
Когато кожата стане златиста, хрупкава и ухаеща на подправки, а месото – нежно и сочно, значи сте постигнали съвършенството.
Поднасяне – финалният щрих
Оставете пилето да починете 10–15 минути преди разрязването. Това помага на соковете да се върнат в месото.
Сервирайте с печените зеленчуци от тавата, пълната от кестени и лъжичка сос, получена при печенето.
Гостите ви ще останат без думи – ароматът, вкусът и мекото месо са комбинация, която не се забравя.
Още по темата:
- » Рецепта за вкусен обяд: Пилешко филе с кремообразен сос и зеленчуци
- » В този ред трябва да ядете храните, за да отслабнете и да сте здрави
- » Консумацията на пилешко може да удвои риска от рак