Пиле, което се топи в устата – мариновано, пълнено и изпечено до съвършенство

Печеното пиле е класика на домашната кухня – за събиране на семейството около масата, ухае на уют и носи онзи вкус, който не се връща към времето на бабините фурни. Но когато искаме да впечатлим гостите , само класика не стига. Нужно е нещо повече – личност, аромат, златиста коричка и изненадващ пълнеж.

Днес ще разкажете как да приготвите най-съчното печено пиле , мариновано до съвършенство и пълно с топли есенни кестени и ароматни зеленчуци.

Изборът на пиле – половината от успеха

За да получите крехко и сочно месо, използвайте пресно, по възможност домашно пиле с тегло между 1,8 и 2,2 кг. Това е идеалният размер – не много голямо, за да изсъхне, и не твърде малко, за да няма време да попие марината.

Мариноването – тайната на личността

Маринатата е сърцето на рецептата. Тя може да преобрази и най-обикновеното пиле.

Ароматна марината за максимален вкус:

4 с.л. зехтин

1 с.л. мед или кафяв захар

сок от 1 лимон

4–5 скилидки счукан чесън

1 ч.л. пушен червен пипер

1 ч.л. сладък червен пипер

1 ч.л. мащерка

1 ч.л. розмарин

½ ч.л. черен пипер

1 с.л. сол

Намажете щедро пилето – отвън и отвътре. Масажирайте добрата кожа, за да поеме всички подправки. Открийте и оставете поне 6 часа в хладилник , а най-добре – цяла нощ.

Пълнежът – есенна приказка от кестени и зеленчуци

За да получите плънка, която се събира перфектно със същността на пилето, използвайте:

Необходими продукти:

150–200 г сварени и обелени кестени

1 морков – на кубчета

1 глава лук – ситно нарязана

1 малка ябълка – на кубчета

1 стрък целина или малко пащърнак

1 с.л. масло

сол, черен пипер, мащерка

Запържете лука в маслото, добавете моркова, целината и ябълката. Накрая прибавете кестените, подправете и оставете сместа да се охлади.

Напълнете пилето, но не прекалено плътно – плънката трябва да „диша“, за да се получи равномерно.

Печене – пътят към златистата коричка

снимките пилето в тава върху легло от зеленчуци – лук, картофи, моркови или резени лимон за още повече аромат.

Температурен режим за перфектен резултат:

200°C за първите 20 минути – за да се запечата кожата.

170–180°C за още 1 час – 1 час и 20 минути , в зависимост от размера.

Поливайте го периодично със собствения си сос от тавата, за да стане още по-сочно.

Когато кожата стане златиста, хрупкава и ухаеща на подправки, а месото – нежно и сочно, значи сте постигнали съвършенството.

Поднасяне – финалният щрих

Оставете пилето да починете 10–15 минути преди разрязването. Това помага на соковете да се върнат в месото.

Сервирайте с печените зеленчуци от тавата, пълната от кестени и лъжичка сос, получена при печенето.

Гостите ви ще останат без думи – ароматът, вкусът и мекото месо са комбинация, която не се забравя.