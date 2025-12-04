Обвиниха сина на Атанас Бобоков за хулиганство

Софийската районна прокуратура (СРП) повдигна обвинения на 19-годишния Божидар Бобоков – син на русенския бизнесмен Атанас Бобоков, за хулигански действия по време на протеста в столицата на 1 декември. Това стана ясно от официално съобщение на държавното обвинение, разпространено днес.

Бобоков-младши е сред 14-те лица, привлечени към наказателна отговорност след сблъсъците в центъра на София. Спрямо него е наложена мярка за неотклонение "подписка", докато за петима от задържаните прокуратурата настоява за най-тежката мярка – "задържане под стража".

Според обвинението, задържаните са извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. В съобщението на прокуратурата се посочва, че обвиняемите са "замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни по вид предмети".

Държавното обвинение определя деянията като отличаващи се с изключителен цинизъм и дързост, тъй като са извършени на публично място, пред множество граждани и при демонстрация на безнаказаност.

Различни мерки за участниците

Наблюдаващите прокурори са направили ясно разграничение между задържаните на базата на техните действия и криминално минало.

За петима от обвиняемите (с инициали Ж.Ж., К.Й., Л.Т., М.И. и Н.А.) е внесено искане в съда за постоянно задържане под стража. Всички те имат предходни криминални регистрации, като Ж.Ж. и К.Й. вече са осъждани, а други двама са с висящи досъдебни производства. При обиските у част от тях са открити пиротехнически изделия.

За останалите обвиняеми, сред които е и Божидар Бобоков (посочен като Б.Б.), са определени по-леки мерки. Трима са освободени срещу "гаранция в пари", а синът на русенския индустриалец, заедно с още един обвиняем, е с мярка "подписка". От прокуратурата уточняват, че за това решение са взети предвид добрите характеристични данни на младежите.

Позицията на бащата

По-рано бизнесменът Атанас Бобоков коментира задържането на сина си, като заяви, че Божидар е станал "заложник" на ситуацията. Според бащата, 19-годишният младеж е бил на протеста с майка си, разполагал е само с 20 лева в джоба и категорично не е участвал в палежи на контейнери или платени провокации.

Разследването по 16-те образувани досъдебни производства продължава, като се анализират видеозаписи от камерите в района на бул. "Дондуков" и Ларгото.