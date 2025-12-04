  • Instagram
НИМХ публикува пълната прогноза до края на 2025 година

НИМХ публикува пълната прогноза до края на 2025 година
Предстоящият декември ще ни изненада с температури над климатичните норми, въпреки че астрономическата зима ще настъпи официално на 21 декември точно в 17:03 часа. Това показва месечната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Според синоптиците, най-ниските температури през месеца ще достигнат до минус 10 градуса, а в най-топлите дни термометрите ще се покачат до пролетните 20 градуса. Средната месечна температура се очаква да бъде около и над нормата. За Северна България и високите полета тя ще е между 0 и 2 градуса, в Горнотракийската низина – между 2 и 3 градуса, а по Черноморието – между 4 и 6 градуса.

Месецът започва със сравнително спокойно и топълo за сезона време, съобщават от НИМХ. През първите дни ще се радваме на слънчеви часове, въпреки разкъсаната висока и средна облачност. Шофьорите трябва да бъдат внимателни, тъй като в равнинните части сутрин ще има условия за намалена видимост и мъгли, които на места ще се задържат по-дълго и ще поддържат по-ниски температури.

Промяна след 10-и декември
Ситуацията ще се промени през втората половина на първото десетдневие, когато вероятността за валежи и застудяване ще се повиши. Динамиката ще се запази и в началото на второто десетдневие с променливо време. Впоследствие обаче, до средата на третото десетдневие, синоптиците прогнозират сух период с температури, които ще останат по-високи от обичайните.

Какво време ни очаква за празниците
Около и след Коледа вероятността за валежи отново се повишава, предупреждават метеоролозите. Поради по-високите температури обаче, в равнинната част на страната се очаква валежите да бъдат предимно от дъжд, а не от сняг. Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата – между 40 и 60 литра на квадратен метър за по-голямата част от страната.

#НИМХ

