Делян Пеевски: ПП-ДБ бяха 9 месеца част от нас

Лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски представи пред журналисти в Народното събрание документи, които според него доказват тясното сътрудничество между неговата партия, ГЕРБ и ПП-ДБ в рамките на предходното управление. Пеевски показа подписи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев, положени под общи законопроекти.

Според Пеевски документите са изискани официално от деловодството на парламента и разобличават опитите на бившите му партньори да се разграничат от общото им управление.



"Това е истината, не могат да избягат от миналото си. Те бяха част от нас. 'Сглобката' беше едно цяло, няма как да излъжат хората," заяви Делян Пеевски, цитиран от NOVA.

Той подчерта, че в продължение на девет месеца представителите на "Продължаваме Промяната - Демократична България" са посещавали кабинета му ежедневно.

"Всички от ПП-ДБ се завираха в моя кабинет и в този на Борисов. Хората трябва да знаят истината. Лъжци не могат да ги представляват," допълни Пеевски.

Напрежение в парламента

Изявлението на Пеевски идва само ден след сериозен скандал в кулоарите на Народното събрание. Вчера, 3 декември, напрежението между него и Ивайло Мирчев прерасна във физически сблъсък. Депутатът от "Да, България" потърси сметка от лидера на "ДПС – Ново начало" заради твърдения, че се е "навеждал" пред него.

"Защо лъжеш, че съм се навеждал? Хората казаха да изчезваш," заяви Ивайло Мирчев по време на конфликта, при който се наложи намесата на квестори и охраната от НСО.

В отговор на нападките Пеевски многократно повтори репликата "Не на омразата" и се прибра в стаята на парламентарната си група.