Експерт от БАН предупреди за опасни гъби "лимонка" и "киселка" по сергиите

Опасни видове гъби се предлагат свободно по пазарите в страната, а много от берачите и търговците не подозират за риска, който крият. За това предупреди доц. Борис Асьов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките (БАН).

Според експерта, който е сред водещите миколози в България, по сергиите все още се срещат видовете "лимонка" и "киселка". Дълги години те са били смятани за ядливи, но съвременната наука категорично ги класифицира като отровни.

Доц. Асьов припомни трагичния случай с известния немски миколог Юлиус Шефер, който умира през 1944 година именно след консумация на гъбата "киселка". Този исторически факт служи като категорично доказателство за коварството на този вид, който може да предизвика тежки автоимунни реакции.



Въпреки че природата предлага изобилие от диворастящи гъби през този сезон, рискът остава висок дори за опитните гъбари.

"За да бъде човек спокоен в света на гъбите, трябва винаги да запазва здравословна критичност и недоверие към собствените си познания", подчертава ученият.

Развенчаване на митовете

Експертът от БАН обори категорично разпространените сред народа методи за разпознаване на отровните двойници.

"Митове като този, че ако гъба е наядена от червей, значи е безопасна, или че лукът и чесънът потъмняват при варене с отровни гъби – нямат нищо общо с истината", заяви доц. Асьов.



Той обясни, че най-честата грешка на любителите е нетърпението и желанието да научат всичко наведнъж, докато гъбарството изисква години обучение и наблюдение.

Симптоми на отравяне

Първите признаци при интоксикация с гъби обикновено включват:

Гадене и повръщане;

Остри коремни болки;

Общо неразположение.

Микологът е категоричен, че при съмнение за отравяне самолечението е "крайно неуместно" и трябва незабавно да се потърси квалифицирана медицинска помощ.