Даниел Митов: Няма да подавам оставка!

Няма основание за подаване на оставка заради действията на полицията по време на протеста на 1 декември. Това заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов днес по време на изслушването му в пленарната зала на Народното събрание, предава БТА.

По време на дебатите в парламента, вътрешният министър изложи своите аргументи относно исканията за оттеглянето му. Според него, конкретни причини за поемане на политическа отговорност биха били налице само при определени обстоятелства.

Министърът обясни пред депутатите, че основание за оставка би имало, ако се е случило събитие, довело до масово пострадали хора със здравословни проблеми, или ако съществува сериозен дебат за употреба на прекомерна сила и насилие от страна на органите на реда.

"В случая няма основание за това", категоричен бе Даниел Митов.

Той допълни, че протестът не е завършил с насилие или окървавяване, каквато според него е била целта на определени групи. "Протестът не завърши с насилие или окървавяване, каквото беше целта на провокаторите", добави министърът, цитиран от БТА.