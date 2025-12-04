Авария на „Топлофикация – София“ остави без парно и топла вода столичен квартал
Поради възникнала авария на 4 декември в 08:00 ч. в район „Лагера“ целият квартал има прекъсване на услугата подаване на топла вода. Това съобщиха от дружеството.
Аварийни екипи работят по отстраняване на повредата, като се очаква нормалното топлоподаване да бъде възстановено в петък, 5 декември, в 10:00 ч.
„Топлофикация София“ ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство. Интернет сайтът на дружеството (www.sofiyskavoda.bg) дава възможност на клиентите да се абонират за съобщенията за прекъсване на водоподаването. На електронната си поща те могат лично да получават информация за планираните спирания. Друг начин е да се възползват от безплатната услуга за известяване чрез SMS.
