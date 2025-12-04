  • Instagram
Отвори ресторант, който твърди, че разполага с първия в света „AI готвач“

Отвори ресторант, който твърди, че разполага с първия в света „AI готвач"
В Дубай отвори ресторант, който твърди, че разполага с първия в света „AI готвач“ – още една футуристична иновация в град, устремен към технологиите на бъдещето.

Метрополията в ОАЕ отдавна е известна с бурно развиващата се кулинарна сцена – от заведения със звезди „Мишлен“ до улична храна от Близкия изток и Азия, припомня БГНЕС. В новооткрития ресторант Woohoo менюто е създадено не от човек, а от програма за изкуствен интелект, представена като шеф Айман. Системата е обучена върху хиляди рецепти, десетилетия кулинарни изследвания и техники от молекулярната гастрономия.

Според собствениците шеф Айман може да оптимизира рецептите и да балансира вкусовете, но реалното приготвяне и сервиране на храната засега остава изцяло в ръцете на хората. „В бъдеще изкуственият интелект може би ще създава по-добри ястия от хората“, смята турският съосновател на ресторанта Ахмет Ойтун Чакир, цитиран от АФП.

Въпреки че менюто е предимно международно и фюжън, някои предложения, създадени от AI, са истински атракции. Сред тях е „тартар от динозавър“. Блюдото, което струва около 50 евро, напомня вкусът на сурово месо и се поднася върху специална „пулсираща“ чиния, създаваща илюзия, че ястието диша. „Беше пълна изненада – толкова вкусно“, казва клиентът Ефе Ургунлу.

Освен холограми и научнофантастични визуални ефекти, ресторантът разполага и с гигантски цилиндричен компютър, представен като цифров мейнфрейм, който управлява всички аудио-визуални елементи в залата.

