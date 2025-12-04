Предстои Пълнолуние в Близнаци – какво да очакват зодиите

Пълнолунието в Близнаци носи динамика, бързи промени и силно желание за комуникация. Това е моментът, в който умът работи на високи обороти, а истините – особено, които сме избягвали – излизат на повърхността. Енергията на Близнаци е любопитна, подвижна и понякога разпиляна, но също така отваря врати за нови идеи, знания и важни разговори.

Нека видим как това пълнолуние ще се отрази на всяка зодия.

Овен

Пълнолунието активира зоната на комуникацията. Очаквайте новини, важен разговор или решение, което трябва да вземете бързо. Периодът е идеален за учение, подписване на документи или кратко пътуване.

Телец

Фокусът е върху финансите. Възможно е да завърши даден разход, кредит или материален ангажимент. Можете да получите яснота за нов начин на доходи или да разберете къде отиват усилията ви.

Близнаци

Това е вашето пълнолуние – време за лични откровения. Може да почувствате прилив на емоции или желание за промяна на имиджа и целите. Вселената ви подтиква да изкажете себе си и да изберете нова посока.

Рак

За вас енергията е по-вътрешна. Подсъзнателни застраховки или нерешени ситуации може да се изпълни. Добре е да си дадете време за почивка, медитация или освобождаване от емоционален багаж.

Лъв

Социалният ви кръг е под прожекторите. Очаквайте събитие, новина от приятел или промяна в група, от която сте част. Възможно е да получите подкрепа или да направите важна стъпка в проекта.

Дева

Пълнолунието осветява кариерата и имиджа ви. Може да завършите важен проект или да получите признание. Възможно е да решите да смените посоката в професионален план.

Везни

Пътувания, образование или юридически въпроси ще бъдат на преден план. Жаждата за нови знания или разширяване на хоризонта е силна. Добре е да планирате пътувания или да бъде написан курс.

Скорпион

Финансово и емоционално затваряте цикъла. Може да получите средства, наследство или да приключите с дълг. В интимните отношения може да изплува истини, които ще доведат до промяна.

Стрелец

Фокусът е върху партньорствата. Това пълнолуние може да доведе до разговор сърце в сърце, промяна в отношенията или важна развръзка. Периодът изяснява който е с вас и който не.

Козирог

Работа, здраве и ежедневие излизат на преден план. Може да приключите работния цикъл или ангажимент. Полезно е да подчертаете вниманието на навичките си и да използвате повече структура.

Водолей

Пълнолунието е благоприятно за любовта, творчеството и хобита. Очаквайте романтични моменти, вдъхновение или повод за празнуване. Децата или творческите проекти могат да излязат в центъра.

Риби

Домът и семейството са акцентът. Може да завършите ремонта, да изясните отношенията или да вземете важно решение за жилище. Емоциите са по-силни, но водят до нужната яснота.

Пълнолунието в Близнаци раздвижва мислите, разговорите и връзките между хората. То ни помага да видим истината, особено в тези ситуации, които сме отлагали. Макар енергията да е по-нервна, тя носи възможности за обновяване, информирани решения и смели нови идеи.