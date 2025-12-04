Заради задържаните по делото "Исторически парк": Симпатизанти на "Величие" на протест пред Съдебната палата в София

Привърженици на "Величие" протестират пред Съдебната палата в София в защита на задържаните по делото "Исторически парк".

С викове "Оставка", "Мразим ви безплатно" и "Свобода" те посочиха, че искат освобождаването на Анатоли Савов, Николай Хитов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Ефтим Вълчанов, Емил Ефтимов и Николай Куцаров.

Днес съдът гледа мерките на седмината, които са обвинени за участие в престъпна група за длъжностно присвояване, пране на пари и измами. На 29 ноември Софийският градски съд реши да ги остави в ареста, като прие, че има опасност да извършат нови престъпления. Очаква се по-късно следобед да бъде решено дали те ще останат в ареста или ще им бъде наложена друга по-лека мярка.

Протестиращите се заканиха да останат пред сградата на Съдебната палата, докато няма решение. По мегафон се чуват възгласите им: "те не клекнаха независимо от всички набези на властта".

Припомняме, че обвинението спрямо тях е, че от началото на месец януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група. Тя е била създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления - длъжностни присвоявания, измами и изпиране на пари. По случая беше проведена на мащабна съвместна специализирана операция с КПК на територията на София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски.