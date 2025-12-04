  • Instagram
Лаура Кьовеши откри офис на европрокуратурата в София

Главният европейски прокурор Лаура Кьовеши посрещна министъра на правосъдието Георги Георгиев при откриването на самостоятелен офис на европрокуратурата у нас. Изпълняващият функциите главен прокурор на България не дойде на събитието.

През юли тази година Министерският съвет предостави сградата на бул. „Ал. Стамболийски“ №45 в София за нуждите на европейската прокуратура в България.

Във Вторник Кьовеши и Георгиев обсъдиха сътрудничеството между българските правораздавателни органи и Европейската прокуратура, съобщава БТА.

Те дискутираха и законодателни промени, които се отнасят до разследването на престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и изразиха взаимната си признателност за ползотворното сътрудничество, допълват от ведомството.

