"Възраждане": Нестандартна провокация накара всички отново да заговорят за референдума за лева

Във връзка с публикуваната вчера статия на нашия сайт относно внесеното от парламентарната група на „Възраждане“ предложение за включване на президентския референдум в дневния ред на Народното събрание, предоставяме право на отговор на партията.

Вчера парламентарната група на “Възраждане” внесе като задължителна точка в дневния ред референдума на президента за запазване на българския лев. Президентството не успя да организира кой да прочете мотивите на предложението, а парламентът отхвърли предложението на президента за провеждане на национален референдум.

В дългите почивки на изчакване на техен представител, по идея на "Движение 23", с които “Възраждане” подписа партньорство преди няколко месеца, беше проведена артистична провокация.

Артистичен транспарант привлече вниманието на всички - от най-апатичните до най-върлите привърженици на еврото. Акцията с транспаранта стана повод за поместване на темата в много медии, а социалната мрежа просто беше залята от коментари