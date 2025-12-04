Общото събрание на ООН настоява Русия да върне отвлечените украински деца

Общото събрание на ООН прие резолюция, призоваваща Русия незабавно и безусловно да върне всички украински деца, отвлечени от семействата им по време на войната. Документът бе подкрепен от 91 държави членки. Дванадесет държави гласуваха против, сред които Русия, Беларус, Иран, Никарагуа, Куба, Еритрея, Мали и други, докато 57 се въздържаха. Сред тези, които не заеха страна, бяха Китай, Индия, Бразилия, Армения, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Египет, Катар и Пакистан.

По време на представянето на резолюцията заместник-министърът на външните работи на Украйна Мариана Беца подчерта, че въпросът няма политически характер, а е въпрос на основно човешко благоприличие. Тя предупреди, че децата са станали най-беззащитните жертви на руската агресия. Според нея руските власти не само убиват и нараняват непълнолетни, но се опитват да заличат тяхната културна идентичност. В териториите, окупирани от Москва, и в самата Русия, украинските деца са лишени от изучаване на езика, литературата и историята си и са подложени на пропаганда, целяща да наложи изкривен разказ за страната им. Много от тях са насърчавани да повтарят твърдения, представящи Украйна като „нацистка държава“, и се насочват към младежки формации, където преминават военизирано обучение и идеологическо влияние.

Украинското външно министерство оценява, че повече от 20 000 деца са били насилствено отведени от началото на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г. До момента са върнати само 1 850. Президентът на Общото събрание на ООН Аналена Бербок отбеляза, че депортацията на деца нарушава основни принципи на международното хуманитарно право. Тя напомни, че член 49 от Четвъртата Женевска конвенция строго забранява преместването на цивилни от окупирани територии, а Конвенцията за правата на детето гарантира основни права като идентичност, семейни връзки, гражданство и защита от отвличане. Бербок подчерта, че връщането на децата не може да се отделя от по-широкия контекст на руското нашествие и отбеляза, че Общото събрание е било принудено да действа, когато Съветът за сигурност на ООН не е в състояние да взема решения заради позицията на Русия. Целта на обновената сесия е да се защитят международните норми и да се осигури защита на украинското население, особено на непълнолетните, попаднали в конфликта.

Дипломати, подкрепящи резолюцията, заявиха, че подкрепата за документа означава защита на справедливостта и създаване на механизми, чрез които отвлечените деца в крайна сметка да могат да се върнат у дома.

Нови данни, представени пред Сената на САЩ, илюстрират мащаба и сериозността на проблема. Катерина Рашевска, правен експерт в Регионалния център за човешки права на Украйна, съобщи на американските законодатели, че има документирани случаи на отвлечени деца, изпратени дори в Северна Корея. Тя цитира два примера: 12-годишно момче от окупираната част на Донецка област и 16-годишно момиче от Симферопол, и двете преместени в лагер Songdowon почти на 9 000 километра от домовете им. Според нейните свидетелства децата в този обект са били подложени на военна пропаганда и инструкции за нападение срещу „японски милитаристи“, като са се срещали с ветерани от Северна Корея, участвали в нападението над американския кораб Pueblo през 1968 г.

Рашевска откри заседание на подкомисия на Сената, посветено на масовото отвличане на украински непълнолетни от Русия. По време на същото заседание тя заяви, че организацията ѝ е идентифицирала 165 центъра за преобучение в Русия, окупираните украински региони, Беларус и Северна Корея, където децата са подлагани на милитаризация и насилствена асимилация. Базата данни „Деца на войната“, поддържана от украинското правителство, посочва поне 19 546 непълнолетни, отведени в райони под контрола на Русия от началото на инвазията. Много от тях са били осиновени от руски семейства, а други, включително сираци, чиито роднини са убити, са настанявани в програми за обучение и идеологическо възпитание.

Допълнителни показания предостави Нейтаниъл Реймънд, ръководител на изследователската лаборатория за хуманитарни въпроси към Йейл, който каза пред американските сенатори, че поне 35 000 украински деца се смята, че са в Русия. Някои от тях дори са били принуждавани да участват в бойни действия. Украинските официални лица заявиха, че реалният брой вероятно е много по-голям. Омбудсманът Дмитро Лубинец оценява, че до 150 000 деца може да са били отведени, а президентският комисар по правата на детето Дария Херасимчук постави цифрата между 200 000 и 300 000. Според скорошно разследване около 1,6 милиона украински непълнолетни остават в територии под руска окупация към 2025 г.

Международният правен натиск вече е приложен. Международният наказателен съд издаде през 2023 г. заповеди за арест на руския президент Владимир Путин и руския комисар по правата на децата Мария Львова-Белова за тяхната роля в организираните депортации. Президентът на Украйна Володимир Зеленски наскоро съобщи, че досега са върнати 1 859 деца, което е само малка част от отвлечените от началото на инвазията.