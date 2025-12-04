България зае 19-то място по военни разходи в Европейския съюз

България е похарчила 2 милиарда евро за отбрана през 2024 година. Тази сума нарежда страната ни на 19-то място сред държавите членки на Европейския съюз (ЕС). След нас в класацията остават осем държави, сред които са Хърватия, Естония и Латвия, въпреки непосредствената близост на последните две до границите с Русия, съобщи БГНЕС.

Рекорден скок в европейската отбрана

Европейският съюз е отделил общо 343,2 милиарда евро за отбрана през изминалата година. Сумата почти се е удвоила в сравнение с разходите от 2020 година, когато европейските държави са инвестирали 198 милиарда евро. Основната причина за драстичното увеличение е продължаващата война на Русия в Украйна, която започна през февруари 2022 година.

Тенденцията за нарастване на средствата за сигурност ще се запази и през следващите години. Ключов фактор за това е не само конфликтът на изток, но и променената геополитическа обстановка, свързана с втория мандат на американския президент Доналд Тръмп и отслабващата подкрепа на САЩ за европейските съюзници в НАТО.

Лидерите в класацията

Две европейски държави формират почти половината (44%) от общите разходи за отбрана в съюза. Германия е лидер с 90,6 милиарда евро, следвана от Франция с 59,6 милиарда евро.

Италия заема третото място с инвестиции в размер на 32,7 милиарда евро. Полша се утвърждава като сериозна регионална сила и заема четвъртото място с 31,9 милиарда евро, изпреварвайки значително Испания, чийто военен бюджет е 22,7 милиарда евро.

Ситуацията на Балканите

Румъния води класацията по отбранителен бюджет в Югоизточна Европа. Северната ни съседка, която играе ключова роля за Източния фланг на НАТО, заема 10-то място в ЕС с разходи от 7,9 милиарда евро. Букурещ инвестира сериозно в развитието на военната инфраструктура, особено в Черно море и пристанището Кюстенджа.

Гърция се нарежда две места след Румъния с 6,5 милиарда евро. Въпреки по-малкия бюджет в абсолютна стойност, Атина поддържа високо ниво на техническо оборудване и професионална подготовка, дължащо се на дългогодишните инвестиции заради сложните отношения с Турция.

Останалите балкански държави в ЕС – Хърватия и Словения, остават след България със съответно 1,6 и 0,9 милиарда евро.

На дъното по разходи на човек

България заема незавидното трето място отзад напред по разходи за отбрана на глава от населението. Страната ни отделя едва 315 евро на човек. След нас в тази статистика са само Ирландия и Малта.

За сравнение, Гърция е водеща на Балканите по този показател с 615 евро на човек (13-то място в ЕС). Словения отделя 426 евро, Румъния – 414 евро, а Хърватия – 406 евро.

Лидер в ЕС по разходи на глава от населението е Нидерландия с 1540 евро, докато Германия е пета с 1069 евро. Едва пет страни от съюза надхвърлят прага от 1000 евро за военни разходи на човек от населението.