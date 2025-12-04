  • Instagram
Иво Сиромахов: Голяма част от българите не са искали независима държава

Иво Сиромахов: Голяма част от българите не са искали независима държава
"Голяма част от българите са се чувствали добре под османска власт и не са искали самостоятелна независима държава", заяви писателят и сценарист Иво Сиромахов в остра публикация в социалните мрежи. Коментарът му идва в момент на засилено обществено напрежение и антиправителствени протести, като прави жесток паралел между днешната политическа апатия и историческото поведение на населението.

Историческата истина

Сиромахов се позовава на документирани факти от книгата на Захарий Стоянов "Четите в България". В нея летописецът на Априлското въстание цитира запазени писма от първенците на Свищов, Търново и Русчук (днешен Русе).

В тези документи местното население не само че не подкрепя освободителните действия, но и изразява възмущение от "разбойническите чети" на националните герои Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Вместо бунт, те отправят пожелания за "дълголетно управление на милостивия си султан".

Актуален прочит

Думите на Сиромахов звучат като директна критика към част от съвременното общество на фона на текущите протести срещу управляващите и Бюджет 2026. Писателят внушава, че "робската психика" и комфортът на статуквото често надделяват над желанието за промяна и свобода, точно както преди век и половина.

#Иво Сиромахов

