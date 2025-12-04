  • Instagram
211 депутати единодушно поискаха обяснения от Даниел Митов за действията по време на протеста

Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Даниел Митов в Народното събрание относно действията на МВР и СДВР по време и след протеста на 1 декември. Изслушването е заложено като първа точка в дневния ред, след като предложението на съпредседателя на „Да, България“ и депутат от ПП–ДБ Ивайло Мирчев получи единодушната подкрепа на всички 211 присъстващи народни представители.

По време на демонстрацията в понеделник вечерта напрежението ескалира. Пред централата на „ДПС – Ново начало“ и офиса на ГЕРБ на бул. „Дондуков“ групи предимно млади мъже, облечени в черно, с маски и качулки, хвърляха бомбички, камъни и бутилки. Бяха подпалени контейнери за боклук, нанесени щети по полицейски автомобили, а служителите на реда се наложи да използват лютив спрей.

Ден по-късно директорът на СДВР съобщи, че има общо 71 задържани и че нападателите са действали предварително организирано.

#депутати

