Почина авторът на "Една българска роза"

На 98 години почина поетът Найден Вълчев, съобщи неговият внук Филип Вълчев.

Вълчев е автор на популярната през 70-те години на 20-и век песен "Една българска розa".

Найден Вълчев е носител на много български и чужди отличия. На 29 септември 2017 г. той е удостоен с най-високото си отличие "Златен век" с огърлие във връзка с неговата 90-а годишнина и като признание за дългогодишното му поетическо и преводаческо творчество.