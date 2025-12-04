  • Instagram
След единодушния вот: започват нови преговори по Бюджет 2026

След единодушния вот: започват нови преговори по Бюджет 2026
Парламентарните разговори по новата държавна рамка продължават и днес, когато на масата трябва да седнат работодатели и синдикати, за да обсъдят параметрите на Бюджет 2026

В сряда депутатите единодушно подкрепиха изтеглянето на държавната план-сметка, както и на бюджетите на Здравната каса и на Общественото осигуряване. „За“ оттеглянето гласуваха всички присъстващи 201 народни представители – рядък случай на пълен консенсус в пленарната зала.

Решението беше очаквано, след като в понеделник, непосредствено след мащабния протест, премиерът Росен Желязков обяви прекратяване на процедурата по подготвения бюджет и начало на изцяло нов цикъл на съгласуване със социалните партньори. Целта – да се изработи рамка, която да получи по-широка обществена и институционална подкрепа.

#Бюджет 2026

