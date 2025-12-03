Бившата говорителка на Зеленски нарече Ермак „изключително опасен“ и твърди, че заплашва живота ѝ

Юлия Мендел, бившата говорителка на украинския президент Володимир Зеленски, определи Андрий Ермак, бивш ръководител на президентската администрация, като „изключително опасен“, като заяви, че се страхува за живота си заради неговото влияние. В интервю за "Радио Свобода" Мендел разказа, че ежедневно се моли за своята безопасност поради способностите и властта на Ермак.

Мендел описа предполагаемия обхват на действията на Ермак – от организиране на кампании за очерняне на политически опоненти, представяни като проруско настроени или предатели, до оказване на влияние върху органите на реда за започване на наказателни дела без основание. Тя разказа, че е наблюдавала как някои служители напускат постовете си видимо разтревожени, като посочи, че много животи и кариери са били засегнати отрицателно от неговите действия.

Според Мендел Ермак е изграждал личната си мрежа от власт още от 2019 г. и дори е търсил съвет от американски политически стратег как да стане президент. Тя твърди, че Ермак често е изкривявал информацията, представяна на Зеленски, така че да е в негова полза, и че е бил отговорен за убеждаването на президента, че пълномащабна руска инвазия е малко вероятна.

Въпреки че Мендел говори по общи впечатления и личен опит, без да предоставя конкретни доказателства за обвиненията си, изказванията ѝ подчертават продължаващите опасения относно ролята на Ермак в украинската политика и потенциалните рискове от влиянието му.