Парламентът отхвърли идеята на МЕЧ за държавен монопол върху хазарта

Народното събрание отхвърли на първо четене промените в Закона за хазарта, внесени от партия МЕЧ. Предложението, което предвиждаше забрана за частните оператори и установяване на държавен монопол върху хазартните игри чрез Българския спортен тотализатор, не получи необходимата подкрепа в пленарната зала.

При гласуването "за" се обявиха 58 народни представители, 14 бяха "против", а 96 гласуваха с "въздържал се", предаде БТА.

Основната цел на законопроекта беше ограничаване и строга регулация на хазарта в страната. Депутатът от МЕЧ Христо Расташки обясни, че идеята е целият сектор да бъде съсредоточен в ръцете на държавата.

"Хазартът ще е под държавен контрол. Държавата може да позволи хазарта дотолкова, доколкото да се издържат спортът и културата, но може да бъде и напълно спряна хазартната дейност и да няма никакви казина в България", заяви Христо Расташки, цитиран от БТА.

Лидерът на формацията Радостин Василев защити тезата, че тотализаторът трябва да бъде силен и изцяло български, без възможност за приватизация.

Критики за противоконституционност

От парламентарната група на ГЕРБ-СДС се обявиха категорично против текстовете. Бранимир Балачев определи предложението като противоконституционно, позовавайки се на разпоредбите за установяване на държавен монопол.

"За пореден път от МЕЧ предлагат закон, който е противоконституционен. Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност", коментира Бранимир Балачев.

Той предупреди, че пълната забрана би довела до загуби за бюджета в размер на 200 милиона евро и риск от разцвет на нелегалния хазарт. Балачев отбеляза, че част от оборотите идват от чуждестранни туристи, като даде пример с Варна, където ежеседмично пристигат самолети с посетители от Израел и Иран.

Подкрепа с резерви от "Възраждане"

Въпреки критиките, от "Възраждане" подкрепиха законопроекта, макар и да го считат за несъвършен. Климент Шопов определи хазарта като "тумор в нашето общество" и заяви, че единственото решение е пълната му забрана.

"Зависимите ще хранят държавния бюджет, ако този законопроект бъде приет. Положителното в законопроекта е, че ще има държавен контрол", посочи Климент Шопов.

Здравни и социални аспекти

Александър Симидчиев от "Продължаваме промяната - Демократична България" обърна внимание на социалната цена на зависимостите. Според него приходите в хазната не могат да компенсират разходите на здравната система и личните загуби на хората.

"Това, което излиза през НЗОК и през личните джобове на хората, е много повече от приходите в бюджета. Затова има държави, които не допускат тези дейности на тяхна територия", коментира Александър Симидчиев.