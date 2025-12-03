България посреща елита на МВФ и Световната банка през 2026 година

Правителството даде зелена светлина България да бъде домакин на престижен международен финансов форум през 2026 година. На редовното си заседание днес Министерският съвет одобри провеждането на среща на Нидерландско-белгийската група в Международния валутен фонд (МВФ) и на Нидерландската група в Световната банка (СБ).

Това е ключово събитие за финансовата дипломация на страната, като кабинетът упълномощи министъра на финансите и предложи на управителя на Българската народна банка (БНБ) да организират форума в качеството им на управители за България в двете институции.

Положителен сигнал към света

Според официалната позиция на кабинета, домакинството на такъв форум е ясен знак за активната роля на страната ни в международните финансови отношения.

"С домакинството си страната ни ще даде положителен сигнал към международната общност за готовността си да споделя отговорностите на акционер в международните финансови институции", съобщиха от правителствената пресслужба.

България вече има опит в организирането на подобни събития на високо ниво, като страната ни е била домакин на срещи на групата през 1999 година и 2015 година.

Кой пристига в България

Очаква се форумът да събере изпълнителните директори за групата в МВФ и Световната банка, както и представители на висшето ръководство на двете институции. В делегациите на страните членки традиционно участват министрите на финансите и управителите на централните банки.

Българското място в групата

В рамките на членството си в МВФ и организациите от Групата на Световната банка, България е част от специфична група държави (constituency), чиито интереси се защитават от общи изпълнителни директори.

Групата обхваща 16 държави в МВФ и 13 в Световната банка, като включва:

Нидерландия

Белгия

Люксембург

България

Румъния

Хърватия

Украйна

Кипър

Израел

Молдова

Република Северна Македония

Черна гора

Босна и Херцеговина

Грузия

Армения

Андора