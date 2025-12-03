За Никулден: Община Бургас осигурява 2 т риба, ще раздаде 14 000 порции

Около 10 хиляди порции печена риба и още четири хиляди порции курбан ще бъдат раздадени в Бургас на 6 декември – Никулден, съобщиха от пресцентъра на общината. За празника на крайморския град са осигурени повече от 2 тона риба, която по традиция ще бъде приготвена от екипите на Домашния социален патронаж. Различни фирми са дарили допълнително около 800 килограма риба, предназначена за приготвянето на курбана. Готвачите от Военноморска база Атия отново ще имат задачата да приготвят рибената чорба.

Празничната програма започва в 11:00 часа с освещаване на Никулденската обредна трапеза в градинката до Часовника. След това на няколко места в града ще се проведат концерти и ще започне раздаването на курбана: до Часовника, при Компаса, в парк "Велека" в ж.к. "Изгрев", в кв. "Крайморие", а от 12:00 часа – в парковото пространство между блокове 46 и 51 в ж.к. "Меден рудник". В културно-туристически комплекс "Ченгене скеле" раздаването ще започне в 13:15 часа.

Общината ще осигури порции риба и курбан, и за всички съставни селища, където раздаването ще бъде организирано от кметските наместници. Потребителите на Домашния социален патронаж – Бургас също ще получат безплатна порция рибена чорба и печена риба, допълниха от общината.

Никулден в Бургас ще започне с тържествена литургия в храм "Св. Николай Чудотворец" в ж.к. "Меден рудник", последвана от традиционното сутрешно плуване до Моста и тренировки на открито с олимпийския медалист Йордан Йовчев. В програмата е включено поднасяне на венци и цветя пред паметника на Александър Георгиев – Коджакафалията, тържествено заседание на Общинския съвет и официален ритуал по издигане на националния, европейския и общинския флаг на площад "Атанас Сиреков", където ще бъде отслужен и молебен. Денят ще продължи с литийно шествие към Моста, ритуал в памет на загиналите моряци и рибари, демонстрации на ретро дайвинг, културни събития, срещи с популярни гости и следобедни концерти, а вечерната програма ще завърши с традиционната изложба на бургаските художници и включването на коледните светлини на площад "Тройката".

