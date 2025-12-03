Румен Радев: Този парламент не иска да чуе гласа на гражданите

Президентската институция излезе с остра позиция, след като днес не изпрати свой представител в пленарната зала по време на разглеждането на предложението на държавния глава за референдум за еврото. Според "Дондуков" 2 народните представители са имали достатъчно време да се запознаят с мотивите, а днешното гласуване е доказателство за липса на желание да се чуе мнението на хората.

Междувременно Народното събрание окончателно отхвърли предложението за провеждане на национално допитване с въпрос "Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 година?".

"Няма политическа воля"

От пресцентърът на държавния глава разпространиха официална позиция, в която се посочва, че институцията не вижда смисъл да участва в "предизвестен сценарий".

"Народното събрание имаше 8 месеца да се запознае с мотивите по внесеното от президента предложение за провеждане на национален референдум и да изпълни закона. Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите", се казва в съобщението на президентството.

Напрежение в пленарната зала

По-рано днес председателят на Народното събрание Рая Назарян направи няколко опита да осигури присъствието на представител на президента Румен Радев. Тя прекъсна заседанието с няколко почивки, за да даде възможност на екипа на държавния глава да пристигне и да защити мотивите за исканото допитване.

След като стана ясно, че никой от "Дондуков" 2 няма да се отзове на поканата, депутатите преминаха директно към разисквания и гласуване.

Резултатът от вота

Парламентът отхвърли предложението на президента със 135 гласа "против". Според информация на БТА, "против" гласуваха парламентарните групи на ГЕРБ, "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), ДПС - Ново начало и БСП.

Подкрепа за референдума дадоха 81 народни представители, основно от групата на "Възраждане", които по време на дебатите разпънаха транспарант в защита на българския лев. Трима депутати гласуваха с "въздържал се".

Президентът Радев предложи референдума с идеята гражданите да решат дали страната да приеме единната европейска валута от 1 януари 2026 година, но мнозинството в парламента прецени, че страната вече е поела твърд курс към еврозоната и подобно допитване е незаконосъобразно или закъсняло.