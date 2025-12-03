"Величие" сезира Европа за репресии и излиза на протест пред съда

Партия „Величие“ обяви, че ще сезира всички ключови европейски институции заради упражняван натиск и политически репресии срещу нейни членове и симпатизанти. Това стана ясно от декларация на парламентарната група, прочетена днес в Народното събрание от депутата Мария Илиева. От формацията призоваха за масово присъствие пред Съдебната палата в София утре сутрин, когато ще се гледат мерките за неотклонение на задържаните по казуса „Исторически парк“.

Старо дело с нови обвинения

В официалната си позиция от „Величие“ посочват, че настоящите действия на прокуратурата се базират на досъдебно производство от 2020 година, което е било окончателно прекратено през 2022 година.

"В постановлението изрично е посочено, че липсват измамни действия, липсва заблуждаване и липсва престъпен състав, а всички инвеститори са действали доброволно и информирано", заяви Мария Илиева, цитирана от БТА.

Според партията, през 2025 година държавното обвинение е възобновило същото дело без наличието на нови факти или свидетели. Те определиха арестите на седем души, извършени през миналата седмица, като „опасен правен прецедент“, който създава възможност за произволно рециклиране на стари обвинения.

Съмнения за здравето на арестуваните

От политическата сила алармираха за състоянието на задържаните, като подчертаха, че сред тях има тежко болен човек, както и лице, което е било непълнолетно към периода на разследваните събития.

"Политическата сила става обект на атаки именно защото отказва да се подчинява на статуквото, не влиза в задкулисни договорки и последователно защитава интересите на своите избиратели", се казва още в позицията на партията.

„Величие“ планира да изпрати сигнали до Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европа, в които да опише „непрозрачните съдебни практики“.

Протест преди заседанието на съда

Парламентарната група обяви, че ще присъства пред сградата на Съдебната палата в София на 4 декември (четвъртък) в 09:30 часа. Тогава Апелативният съд трябва да се произнесе окончателно по мерките за неотклонение на седемте задържани, които бяха оставени в ареста от първата инстанция в събота.

Припомняме, че според прокуратурата разследваната група е действала като финансова пирамида в периода 2013–2025 година, извършвайки измами и пране на пари чрез дружеството „Исторически парк“.